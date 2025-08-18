Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Emelkedéssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,87 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,02 százalékkal került feljebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,45 százalékot emelkedhet, a CAC 0,22 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,55 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,13 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Magyar adatokkal indul a nap: reggel érkeznek az MNB nemzetközi tartalékai, valamint az államháztartás és a háztartások pénzügyi számlái a második negyedévből. Ezek fontos képet adnak arról, hogyan alakult az ország külső pénzügyi pozíciója, illetve a háztartások megtakarítási magatartása. Délután az Egyesült Államokban jön a NAHB házárindex, amely a lakásépítők bizalmát méri, így előretekintő jelzés az ingatlanpiaci folyamatokról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 946,12
|0,1%
|1,7%
|2,1%
|5,6%
|10,8%
|60,9%
|S&P 500
|6 449,8
|-0,3%
|0,9%
|3,3%
|9,7%
|16,4%
|91,2%
|Nasdaq
|23 712,07
|-0,5%
|0,4%
|3,6%
|12,8%
|21,7%
|112,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|43 378,31
|1,7%
|3,7%
|9,3%
|8,7%
|18,1%
|86,3%
|Hang Seng
|25 270,07
|-1,0%
|1,7%
|2,8%
|26,0%
|47,7%
|0,3%
|CSI 300
|4 202,35
|0,7%
|2,4%
|4,6%
|6,8%
|25,7%
|-10,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 359,3
|-0,1%
|0,8%
|1,2%
|22,4%
|34,0%
|88,8%
|CAC
|7 923,45
|0,7%
|2,3%
|2,0%
|7,4%
|6,7%
|59,7%
|FTSE
|9 138,9
|-0,4%
|0,5%
|2,2%
|11,8%
|9,5%
|50,1%
|FTSE MIB
|42 653,97
|0,0%
|2,5%
|6,8%
|24,8%
|31,9%
|113,0%
|IBEX
|15 277,2
|0,5%
|3,1%
|10,1%
|31,8%
|40,3%
|113,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 146,6
|0,4%
|0,8%
|5,4%
|32,5%
|46,7%
|187,3%
|ATX
|4 846,17
|1,6%
|2,7%
|8,7%
|32,3%
|33,5%
|115,7%
|PX
|2 322,13
|0,8%
|1,6%
|6,8%
|31,9%
|47,7%
|154,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 670
|1,2%
|0,8%
|9,8%
|41,4%
|73,3%
|177,1%
|Mol
|2 976
|-0,8%
|-0,7%
|-1,6%
|9,0%
|9,0%
|68,1%
|Richter
|10 510
|-0,2%
|0,3%
|4,1%
|1,1%
|1,4%
|46,0%
|Magyar Telekom
|1 918
|0,7%
|5,5%
|7,2%
|50,5%
|79,9%
|400,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,78
|-1,9%
|-1,8%
|-5,9%
|-12,0%
|-19,9%
|51,8%
|Brent
|65,81
|-1,6%
|-1,2%
|-4,3%
|-11,9%
|-19,2%
|46,5%
|Arany
|3 342,57
|0,2%
|-1,4%
|-0,1%
|27,3%
|36,0%
|71,6%
|Devizák
|EURHUF
|394,8750
|-0,1%
|-0,1%
|-1,4%
|-4,0%
|-0,1%
|14,1%
|USDHUF
|337,1542
|-0,6%
|-0,6%
|-2,2%
|-15,1%
|-6,4%
|15,3%
|GBPHUF
|457,7749
|-0,3%
|0,2%
|-0,9%
|-8,0%
|-1,2%
|19,5%
|EURUSD
|1,1712
|0,4%
|0,5%
|0,8%
|13,1%
|6,6%
|-1,0%
|USDJPY
|147,4850
|0,0%
|-0,2%
|-0,9%
|-6,2%
|-1,0%
|38,5%
|GBPUSD
|1,3559
|0,0%
|0,9%
|1,2%
|8,3%
|5,5%
|3,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|117 446
|-0,8%
|0,7%
|-0,3%
|24,4%
|104,1%
|897,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,31
|0,8%
|0,9%
|-3,9%
|-5,8%
|10,0%
|520,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|2,7%
|3,4%
|2,2%
|15,8%
|24,2%
|-712,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,02
|0,0%
|0,3%
|0,3%
|6,0%
|11,4%
|206,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Fontos részlet derült ki a mai Trump-Zelenszkij találkozóról: ez a pontos menetrend
Először a kétoldalú, aztán a multilaterális tárgyalás.
Keményen megüzente Trump, mit felejtsen el azonnal Kijev – Felszólította Zelenszkijt a kulcsfontosságú tárgyalás előtt
Ma ülnek le európai vezetők társaságában.
Meglepő KSH statisztikák érkeztek a magyar magánegészségügyről
A vállalati biztosítások a megmentők. A Heal Partners szakértőinek elemzése.
Emmanuel Macron: Ukrajnának és európai szövetségeseinek egységesen kell fellépniük Washingtonban
Holnap lesznek a tárgyalások.
Szembeszállnak a kormánnyal az Air Canada légiutas-kísérői, folytatódik a sztrájk
Felszólították őket a visszatérésre.
Nagyon csúnyán megszenvedte Izrael gazdasága az iráni konfliktust
Komoly meglepetést okozott a GDP-adat.
Országszerte tüntetnek Izraelben a háború lezárásáért
A túszok szabadon bocsátását követelik.
Figyelmeztet az amerikai külügyminiszter: nem biztos, hogy Washington el tudja érni a háború lezárását
Aggasztó kijelentést tett Marco Rubio.
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?