Most kezdhetnek igazán terjedni a hajlítható telefonok

Ismét kiéleződött a verseny a Samsung és az Apple között az amerikai okostelefon-piacon, a Canalys adatai szerint
a második negyedévében a Samsung piaci részesedése az egy évvel korábbi 23%-ról 31%-ra nőtt, míg az Apple részesedése 56%-ról 49%-ra csökkent.
A Samsung eladásait segítette, hogy júliusban két innovatív, hajlítható kijelzős telefont mutatott be: a Z Fold 7-et, amely gyakorlatilag tabletté alakítható, és a Z Flip-et, amely a klasszikus flip telefonok modern változata. Ezek kiegészítik a tavasszal bemutatott Galaxy termékcsaládot, benne a vékony Galaxy S25 Edge-dzsel.
A piaci részesedés változásában szerepet játszanak a vámok is, amelyek "zavart" okoznak az iparágban. A Samsung előnye részben abból fakad, hogy szélesebb termékskálát kínál különböző árkategóriákban, az olcsó telefonoktól kezdve a legdrágább, 2400 dolláros készülékekig. Míg az iPhone 2017 óta lényegében ugyanúgy néz ki, a Samsung és más gyártók túllépnek a hagyományos formán és új kialakításokkal kísérleteznek. Az Apple várhatóan szeptemberben mutatja be vékonyabb iPhone modelljét, amely a Samsung Galaxy Edge versenytársa lesz.
A JPMorgan Chase elemzője szerint az Apple 2026-ban kiadhatja első hajlítható iPhone-ját, amely a Samsung Z Fold konkurense lehet. Az új formák lehetőséget adnak az Apple-nek, hogy magasabb áron értékesítse készülékeit – a Samsung Z Fold 7 alapára 1999 dollár, míg a nagyobb memóriával rendelkező változat 2419 dollárba kerül.
A Samsung szerint a hajlítható telefonok végre készen állnak a széles körű elterjedésre, különösen a tartósság szempontjából. A vállalat közlése szerint a Galaxy Z Fold 7 előrendelései 25%-kal meghaladták bármely korábbi Samsung hajlítható telefon előrendeléseit, és az eladások közel 50%-kal múlják felül az előző modellét.
Címlapkép forrása: Shutterstock
