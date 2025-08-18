Nagyot szólhat Trump új terve: állami tulajdon az Intelben?

A Trump-adminisztráció fontolgatja, hogy 10%-os részesedést szerezzen az amerikai Intel chipgyártó vállalatban - jelentette a Bloomberg News hétfőn.

A Bloomberg News egy fehér házi tisztviselőre és más, az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva közölte, hogy a szövetségi kormány olyan befektetést fontolgat, amely során

az amerikai Chips and Science Act keretében nyújtott támogatások egy részét vagy egészét részvényekre váltanák át.

A hír hatására az Intel részvényei 3,8%-kal estek vissza.

Donald Trump, aki augusztus 11-én találkozott Lip-Bu Tannal, az Intel vezérigazgatójával, újszerű megközelítést alkalmaz a nemzetbiztonsági kérdésekben. Több milliárd dolláros kormányzati együttműködéseket szorgalmaz a félvezetőgyártás és a ritka földfémek területén, például az Nvidia vállalattal kötött megállapodást és az MP Materials ritkaföldfémet termelő céggel való együttműködést.

Elemzők szerint a szövetségi támogatás több mozgásteret biztosíthatna az Intelnek a veszteséges foundry üzletágának fellendítéséhez, azonban a vállalat továbbra is gyenge termékportfólióval küzd, és nehézségekbe ütközik az új gyáraiba történő ügyfélvonzás terén.

Lip-Bu Tan, aki alig több mint hat hónapja vette át a vezérigazgatói pozíciót, azt a feladatot kapta, hogy fordítsa meg az Intel helyzetét.

Forrás: Reuters

