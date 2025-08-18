Rekordbevétel az AutoWallisnál

A relatíve gyengébb első negyedév után az AutoWallis javuló teljesítményről számolt be a második negyedévet illetően. A cég autóértékesítése és bevétele is rekordot döntött, miközben az EBITDA az első negyedévi jelentősebb visszaesés után ismét érdemi növekedést mutatott.

Megérkeztek az AutoWallis második negyedéves számai, a cég értékesítése összesen 5,5 százalékkal nőtt a negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

A növekedést a kiskereskedelmi üzletág hajtotta, ahol a 30,2 százalékkal 4046 darabra nőtt az értékesítés (új és használt autók összesen), miközben a nagykereskedelmi üzletágban az eladások 1,6 százalékkal 10 554 darabra csökkentek a második negyedévben.

A rekord autóértékesítés rekord bevételt hozott a vállalat számára.

A cég árbevétele a második negyedévben 128,2 milliárd forintot ért el, ami 21 százalékos növekedésnek felel meg.

A bevétel növekedése jelentősen eltérő volt az egyes szegmensekben. Miközben a nagykereskedelmi szegmens bevétele 3,2 százalékkal nőtt, a kiskereskedelem 40 százalékkal, a mobilitiási szolgáltatások üzletág pedig 37,6 százalékkal tudta növelni bevételeit a második negyedévben.

A nagykereskedelmi üzletágban az árbevétel növekedéséhez a gépjárművek általános átlagos áremelkedése mellett hozzájárult az összetétel változás hatása is (az Opel márka gyengébben teljesített, míg a KGM jelentős növekedést mutatott). A kiskereskedelemi üzletág árbevétel-növekedése főként akvizíciós hatásból (Milan Král Csoport és NC Auto s.r.o felvásárlása) ered. A mobilitási szolgáltatások üzletágra pedig a rövidtávú autókölcsönzési szolgáltatást nyújtó Sixt franchise kiemelkedő teljesítménye volt jó hatással, a flottaüzletág bővülése mellett.

Az EBITDA 14 százalékkal 4,8 milliárd forintra nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, ugyanakkor az EBITDA-marzs a bázisidőszaki 4 százalékról 3,8 százalékra zsugorodott. Ha az első negyedévi jelentősebb visszaesést vesszük alapul, akkor a jelek pozitív irányba mutatnak, és úgy tűnik, hogy már a második negyedévben eredményesek voltak a korábban bejelentett hatékonyságot növelő és költségcsökkentő intézkedések, miközben ezek egy részének pozitív hatásai a későbbiekben jelentkeznek.

A bevezetett hatékonyságjavító és egyéb intézkedések hatására a társaság az idei második negyedévben a tavalyinál közel 600 millió forinttal magasabb EBITDA eredményt ért el, így az átmeneti megtorpanás nem veszélyezteti az AutoWallis stratégiájának megvalósulását

- áll a cég közleményében.

Az EBITDA-termelésből a kiskereskedelmi szegmens 9,6 százalékos, a mobilitási szolgáltatások üzletág pedig 6,8 százalékos növekedéssel vette ki a részét, miközben a nagykereskedelmi szegmens 62,3 százalékos visszaesést mutatott.

A nagykereskedelmi üzletágban a növekvő árbevétel melletti EBITDA elmaradást egyrészről az értékesítés árréstartalmának alakulása okozta. Ebben az Opel márka első félévi gyengébb, de a második negyedévben már jelentős javulást mutató teljesítménye, ezen túlmenően egyszeri tételként a tűzkárosult KGM gépjárművek árrés nélkül történő értékesítése voltak a legmeghatározóbb tényezők. Az árréstartalmon túl az EBITDA alakulására az inflációs környezet, KGM márka rebranding és egyéb tényezők miatti az üzletágban jelentkező időszaki működési költség növekedés, különösen személyi jellegű költségek, PR, Marketing szolgáltatások terén, valamint koros gépjármű készletekre képzett értékvesztés játszottak meghatározó szerepet.

A teljes átfogó eredmény 5 százalékkal 1,8 milliárd forintra csökkent a negyedévben, míg az egy részvényre jutó eredmény 3 százalékkal maradt el a bázisidőszaki szinttől, értéke 3,38 forintot alakult.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy az első félévben a tavalyi kiemelkedő szinttől elmaradó autógyártói kampányok kedvezőtlenül, míg a korábban lezárt akvizíciók pozitívan befolyásolták a vállalat eredményét. Az értékesítési teljesítmény továbbra is növekvő tendenciát mutat, amelyet a marzsok normalizálódása mellett az infláció által generált működési költségek növekedése és a béremelések hatása mérsékelt az első hat hónapban. A vezérigazgató kiemelte, hogy a hatékonyságjavító és egyéb intézkedések eredményeként az AutoWallis közel 600 millió forinttal magasabb EBITDA eredményt ért el a második negyedévben a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az autókereskedelmi trendekkel kapcsolatban hozzátette: miközben az EU-ban 1,9 százalékkal csökkent az újgépjármű-értékesítés, az AutoWallis releváns piacai 2-7 százalékos növekedési pályára álltak, jellemzően stabilizálódó infláció és lassan meginduló gazdasági növekedés mellett.

Az AutoWallis árfolyama 0,3 százalékos pluszban van a jelentést követően, míg idén 7,2 százalékot emelkedett a papír.

