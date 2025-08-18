  • Megjelenítés
Súlyos májbetegségre is jó a fogyasztó csodaszer
Súlyos májbetegségre is jó a fogyasztó csodaszer

A Novo Nordisk részvényei emelkedtek, miután a vállalat Wegovy nevű fogyasztószerét az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezte egy súlyos májbetegség kezelésére, megelőzve ezzel versenytársát, az Eli Lilly-t - számolt be a Bloomberg.

A dán gyógyszergyártó részvényei 5 százalékos pluszban nyitottak a koppenhágai tőzsdén, miután

az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) pénteken késő este jóváhagyta a készítmény új felhasználási területét.

Az engedély jelentős előnyt biztosít a Novo Nordisknak a GLP-1 típusú gyógyszerek gyorsan növekvő piacán. A vállalat az év elején még Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett cége volt, de azóta értékének mintegy felét elvesztette, miközben az amerikai elhízás elleni piacon éles versennyel néz szembe. A Wegovy új alkalmazási területe fellendítheti a készítmény iránti keresletet, amelynek értékesítési növekedését az olcsóbb utánzatok és a rivális Lilly erősebb hatású Zepbound injekciója is veszélyezteti.

A Novo Nordisk injekcióját a MASH (egyfajta nem alkoholos zsírmájbetegség) nevű betegség kezelésére hagyták jóvá olyan felnőtteknél, akiknél közepes vagy előrehaladott májhegesedés alakult ki. A MASH akkor alakul ki, amikor zsír halmozódik fel a májban, gyulladást okozva, ami potenciálisan olyan súlyosabb állapotokhoz vezethet, mint a májzsugorodás és a rák.

