Súlyos májbetegségre is jó a fogyasztó csodaszer

A dán gyógyszergyártó részvényei 5 százalékos pluszban nyitottak a koppenhágai tőzsdén, miután

az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) pénteken késő este jóváhagyta a készítmény új felhasználási területét.

Az engedély jelentős előnyt biztosít a Novo Nordisknak a GLP-1 típusú gyógyszerek gyorsan növekvő piacán. A vállalat az év elején még Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett cége volt, de azóta értékének mintegy felét elvesztette, miközben az amerikai elhízás elleni piacon éles versennyel néz szembe. A Wegovy új alkalmazási területe fellendítheti a készítmény iránti keresletet, amelynek értékesítési növekedését az olcsóbb utánzatok és a rivális Lilly erősebb hatású Zepbound injekciója is veszélyezteti.

A Novo Nordisk injekcióját a MASH (egyfajta nem alkoholos zsírmájbetegség) nevű betegség kezelésére hagyták jóvá olyan felnőtteknél, akiknél közepes vagy előrehaladott májhegesedés alakult ki. A MASH akkor alakul ki, amikor zsír halmozódik fel a májban, gyulladást okozva, ami potenciálisan olyan súlyosabb állapotokhoz vezethet, mint a májzsugorodás és a rák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ