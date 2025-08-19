  • Megjelenítés
Bacsa György: Brüsszelben kitörölték az elmúlt 80 évet a történelemkönyvekből
Bacsa György, a Mol-csoport stratégiai operációért és üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója, aki a Portfolio Energy Investment Forum 2025 Konferencián is ott lesz, egy frissen megjelent interjúban több dimenzióban is irányt mutatott a vállalatcsoport előtt álló változások kapcsán: szó esett a vezetői pozíciók átrendeződéséről, a hulladékgazdálkodás stratégiai szerepéről, valamint a cég energiapolitikai törekvéseiről is.

Az Indexnek adott interjú során Bacsa György megemlítette, hogy augusztus 15-től Simola József váltja Pethő Zsoltot a MOHU élén. Elmondása szerint a döntés mögött nem belső konfliktus áll, hanem Pethő saját döntése, aki 27 év után távozik a cégtől.

Bacsa hangsúlyozta: a „MOHU startup időszaka” sikerrel zárult, az új vezetésnek most az a feladata, hogy a rendszer hatékonyságát és skálázhatóságát emelje új szintre. Simola átállása pénzügyi területről a fenntarthatósági és körforgásos gazdasági irányításba jól illeszkedik a MOL hosszú távú szerkezetváltásába is.

Nem csak rajtam múlik, hogy a dolgok jól működnek-e, az viszont igen, hogy egy irányba haladjanak a különböző területek

- tette hozzá.

A MOHU tevékenységét Bacsa nem pusztán üzleti modellként, hanem a gazdasági szuverenitás alapköveként értelmezte:

a körforgásos gazdaság a gazdasági szuverenitásunk egyik alapja.

Kiemelte, hogy a MOHU jelenlegi teljesítménye – 80%-os visszaváltási arány, másodpercenként 200 palack begyűjtése – európai szinten is kiemelkedő. A cél azonban jóval ambiciózusabb: szuperválogatók, modern hasznosítók és kémiai újrahasznosító üzemek építése, köztük egy, az amerikai Lummus Technologyval közösen fejlesztett egység.

Cél, hogy a hulladékból értékes alapanyag és energia legyen

- mondta majd azt is hozzátette: "nem kérdés, hogy mindenki olyan hasznosítót szeretne, mint ami Koppenhágában van.”

Az interjú egyik kulcsmondatában Bacsa világossá tette a MOL álláspontját az olajbeszerzési stratégiáról:

Nem az a cél, hogy csak keletről hozzunk be olajat, de az sem, hogy kizárólag nyugatról vagy délről. Nekünk mindhárom irányból versenyeztetni kell az alternatívákat.

A vállalat 170 millió dollárt költött az Adria-vezeték fejlesztésére, és

újabb 500 millió dolláros finomítói beruházással készül a különböző olajtípusok teljes körű feldolgozására Százhalombattán és Pozsonyban

- emelte ki.

De Bacsa szerint a fizikai infrastruktúra önmagában nem elég. „A diverzifikációhoz ennél lényegesen több kell: megbízható partnerek, beszállítók, elegendő idő a műszaki tesztekre és alternatív útvonalak kialakítására.”

Bacsa szerint az EU energiapolitikája nem veszi figyelembe a tagállamok történelmi és földrajzi adottságait:

Olyan, mintha Brüsszelben kitörölték volna az elmúlt 80 évet a történelemkönyvekből.

- mondta az ügyvezető igazgató. „Ennek mindig az az oka, hogy a realitásokkal és hibáinkkal szembenézni sokszor nem illik bele egy önmagában koherens ideológiába vagy álomba" - mondta.

A MOL szerint a cél nem az, hogy ideológiai alapon válasszanak ellátási irányt, hanem hogy több, versengő infrastruktúra biztosítsa a régió szuverenitását és versenyképességét. Ehhez viszont stabil szabályozói környezet és együttműködő EU-s hozzáállás szükséges. „A szabályozóktól is azt várjuk, hogy ne kényszerítsenek bele minket szuboptimális megoldásokba” - tette hozzá.

Az interjú záróüzenete szerint az energiapolitika nemcsak gazdasági, hanem politikai stresszteszt is az EU számára:

Az európai integráció egyik legfontosabb próbatétele éppen az energetika területén zajlik.

A jelenlegi modell szerinte nem skálázható minden régióra. Egy regionálisan differenciált, hosszú távú közös minimum kialakítására van szükség, amely nem gyengíti, hanem erősíti az EU gazdasági szuverenitását.

Címlapkép forrása: Portfolio

