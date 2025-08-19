Csúcson zárt a magyar tőzsde, ralizott a Magyar Telekom

Az ukrajnai békereményekkel megtámogatott pozitív európai hangulatból a magyar tőzsde is kivette a részét, a BUX és az OTP történelmi csúcsot döntött, míg a Magyar Telekom árfolyam 25 éve nem látott szintre került.

Ma a BUX-index 1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a MBH JZB árfolyama 2,8 százalékot esett, az AutoWallis árfolyama pedig 2,1 százalékkal esett. A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,4 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

