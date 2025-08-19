  • Megjelenítés
Egyre borúsabban látják az európai vállalatokat az elemzők
Egyre borúsabban látják az európai vállalatokat az elemzők

Portfolio
Az európai vállalatok második negyedéves profitkilátásai enyhén romlottak, megszakítva a korábbi javuló tendenciát.

A LSEG I/B/E/S adatai szerint az európai vállalatok várhatóan átlagosan 4,6%-os profitnövekedést jelentenek majd a második negyedévre, ami valamivel elmarad az elemzők által egy héttel ezelőtt várt 4,8%-os emelkedéstől.

A profitkilátások romlása annak ellenére következett be, hogy a piaci hangulat fokozatosan javult, miután az Európai Unió keretmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal júliusban, valamint az USA és Kína további 90 nappal meghosszabbította vámokat illető "fegyverszünetüket" a múlt héten.

Júliust megelőzen az európai STOXX 600 indexben szereplő vállalatok eredményeire vonatkozó előrejelzések folyamatosan romlottak, mióta Donald Trump februárban bejelentette a „viszonossági” vámok bevezetésére vonatkozó terveit.

Az adatok szerint az elemzők a bejelentés előtt a második negyedévi profitok 9,1%-os növekedésére számítottak az előző év azonos időszakához képest.

A LSEG jelentése szerint az árbevételi konszenzus is tovább romlott: az elemzők jelenleg 1,5%-os csökkenésre számítanak, szemben az egy héttel ezelőtti 1,3%-os visszaeséssel.

Összehasonlításképpen, egy évvel ezelőtt 3,0%-os profitnövekedést és 0,8%-os bevételcsökkenést regisztráltak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

