Eladta vállalkozását Orbán Ráhel
Eladta vállalkozását Orbán Ráhel

Az Orbán Ráhel által alapított Odu. Store prémium bababolt szeptembertől a Vörösmarty téri Dorothea komplexumban működik tovább, miközben a cég teljes tulajdonrésze is átkerült a férje, Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Grouphoz. 

Az Odu. Store prémium bababolt szeptemberben a Vörösmarty téri Dorothea épületkomplexumba költözik, amely a BDPST Group tulajdonában áll. A költözéssel párhuzamosan az Odu. Store Kft. 100 százalékos tulajdonrésze is a cégcsoporthoz került, így a vállalat a jövőben a BDPST holdingstruktúrájának részeként működik – jelentette be a vállalkozás a Linkedinen.

A BDPST Zrt. Tiborcz István érdekeltsége, aki Orbán Ráhel férje.

A cég közlése szerint az Odu. prémium pozicionálása illeszkedik a BDPST belvárosi szolgáltatási portfóliójába, és tovább erősíti a Dorothea komplexum kínálatát. Az integráció révén az üzlet a holding központi támogató szolgáltatásait is igénybe veheti, így például a pénzügyi, marketing- és üzemeltetési területeken.

A napi működésért ugyanakkor továbbra is az Odu. saját menedzsmentje felel, Orbán Ráhel szakmai irányítása mellett. A társaság közleménye szerint „ez a modell biztosítja a márka önállóságát, miközben a BDPST cégcsoport erőforrásai a növekedését is támogatják.”

A miniszterelnök legidősebb lányának eddigi tulajdonában lévő vállalkozást 2021-ben alapították, az Opten adatai szerint jelenleg 6 főt foglalkoztat. A társaság 2024-ben 157 milliós árbevétel mellett 122,5 millió forintos veszteséggel zárt.

