Ez aztán az átcsoportosítás! Valamire készülnek az NGM-ben
Üzlet

Portfolio
Jelentős átcsoportosítást hajtott végre a kormány az idei költségvetésben egy hétfőn kihirdetett határozatával. Ennek keretében 35 milliárd forintot kapott a Nemzeti Tőkeholding beruházások célra. A másik oldalon a "vesztesek" között többen is vannak, ők forráselvonással szembesülnek.

35 milliárd forintos plusz forrást kap az idei költségvetésben a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó Nemzeti Tőkeholding, beruházási célokra.

A határozat nem részletezi, hogy pontosan milyen plusz feladatokat, célokat lát el ebből a holding. Kérdéseinkkel megkerestük az illetékes NGM-et, amint érkeznek válaszok, frissítjük cikkünket.

Az átcsoportosítás több költségvetési sort is kedvezőtlenül érint, innen vont el a kormány:

  • 4,1 milliárd forint mínusz a NAV beruházási céljaiból,
  • 3,4 milliárd forint mínusz a NAV iparfejlesztési feladataitól,
  • 1 milliárd forint mínusz a NAV technológiai fejlesztési feladataitól,
  • 4,5 milliárd forint a NAV turisztikai fejlesztési feladataitól,
  • 5,2 milliárd forinttal csapolja meg a cél érdekében a kormány a költségvetés általános tartalékát,
  • 7 milliárd forintot von el a Központi Maradványelszámolási Alaptól,
  • 2 milliárd forint mínusz az MNB ingatlan beruházásairól,
  • 6,45 milliárd forint mínusz az NGM-hez tartozó Tőkealapok beruházásaitól

A Nemzeti Tőkeholding (NTH) a magyar állam által létrehozott, központi irányítású intézményi csoport, amely egységes keretrendszerbe szervezi és koordinálja az állami hátterű tőkealapokat (kockázati tőke, magántőke, ingatlan- és értékpapíralapok), és magánbefektetők bevonásával irányt ad az állami tőkebefektetési stratégiának. A holding a tényleges működését 2023. január elsején kezdte meg, a tulajdonosi joggyakorló a Nemzetgazdasági Minisztérium, elnök-vezérigazgatója Buda Sándor. A Nemzeti Tőkeholding vezetősége azon dolgozik, hogy az állami hátterű tőkealapok harmonizáltan, alapkezelőik hatékonyan működjenek, hogy új alapok induljanak el és hazánkban új finanszírozási megoldások valósuljanak meg. Mögöttes céljuk minél több tőkeigényes beruházás és innovatív megoldás megvalósulása Magyarországon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

