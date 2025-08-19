Ez aztán az átcsoportosítás! Valamire készülnek az NGM-ben

35 milliárd forintos plusz forrást kap az idei költségvetésben a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó Nemzeti Tőkeholding, beruházási célokra.
A határozat nem részletezi, hogy pontosan milyen plusz feladatokat, célokat lát el ebből a holding. Kérdéseinkkel megkerestük az illetékes NGM-et, amint érkeznek válaszok, frissítjük cikkünket.
Az átcsoportosítás több költségvetési sort is kedvezőtlenül érint, innen vont el a kormány:
- 4,1 milliárd forint mínusz a NAV beruházási céljaiból,
- 3,4 milliárd forint mínusz a NAV iparfejlesztési feladataitól,
- 1 milliárd forint mínusz a NAV technológiai fejlesztési feladataitól,
- 4,5 milliárd forint a NAV turisztikai fejlesztési feladataitól,
- 5,2 milliárd forinttal csapolja meg a cél érdekében a kormány a költségvetés általános tartalékát,
- 7 milliárd forintot von el a Központi Maradványelszámolási Alaptól,
- 2 milliárd forint mínusz az MNB ingatlan beruházásairól,
- 6,45 milliárd forint mínusz az NGM-hez tartozó Tőkealapok beruházásaitól
A Nemzeti Tőkeholding (NTH) a magyar állam által létrehozott, központi irányítású intézményi csoport, amely egységes keretrendszerbe szervezi és koordinálja az állami hátterű tőkealapokat (kockázati tőke, magántőke, ingatlan- és értékpapíralapok), és magánbefektetők bevonásával irányt ad az állami tőkebefektetési stratégiának. A holding a tényleges működését 2023. január elsején kezdte meg, a tulajdonosi joggyakorló a Nemzetgazdasági Minisztérium, elnök-vezérigazgatója Buda Sándor. A Nemzeti Tőkeholding vezetősége azon dolgozik, hogy az állami hátterű tőkealapok harmonizáltan, alapkezelőik hatékonyan működjenek, hogy új alapok induljanak el és hazánkban új finanszírozási megoldások valósuljanak meg. Mögöttes céljuk minél több tőkeigényes beruházás és innovatív megoldás megvalósulása Magyarországon.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Rejtélyes adathiány akadályozza a nyomozást a spanyol áramkatasztrófa ügyében
Hamarosan fény derül az igazságra.
Meghozta a döntést Donald Trump: nyíltan elmondta, mennek-e amerikai katonák Ukrajnába
Tegnap még kétértelmű nyilatkozatokat tett.
Két éve gyújtósnak sem volt jó a purgált deviza, mostanra az egyik erősödési bajnok
A forint teljesítményét viszont így sem múlta felül.
Nyíltan kimondta Trump: két fontos orosz követelést is teljesít Ukrajna kapcsán
Ennek örülni fog Putyin.
Lehullott egy fej, távoznia kell az alapítónak a népszerű fintech éléről
Állítása szerint ő maga döntött így, de valójában sokan lobbiztak ezért.
Kína drasztikus lépésre készül: túltermelési válság söpör végig az országon
Húzó ágazatról van szó.
Valóságos tűzfészekké változott Európa, megindult a tömeges evakuáció
Évtizedes lángok martalékává válunk néhány hét alatt, és még csak most jön az igazi veszedelem.
Bacsa György: Brüsszelben kitörölték az elmúlt 80 évet a történelemkönyvekből
Fontos kijelentések hangzottak el.
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?