  • Megjelenítés
Ez most komoly? Engedélyezhetik a kriptó befektetéseket az amerikai központi banknál
Üzlet

Ez most komoly? Engedélyezhetik a kriptó befektetéseket az amerikai központi banknál

Portfolio
Michelle Bowman, az amerikai jegybank (Fed) kormányzótanácsának tagja szerint megfontolandó, hogy a központi bank alkalmazottai korlátozott mértékben kriptoeszközöket tarthassanak - számolt be a Reuters.

Bowman úgy vélte, hogy a jelenlegi szabályozás túl szigorúan tiltja a digitális eszközök birtoklását a Fed munkatársai számára,

ami indokolatlanul szűkíti a dolgozók befektetési lehetőségeit.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kriptopiac volatilitása és a pénzügyi stabilitás szempontjai miatt továbbra is szigorú keretek között kellene engedélyezni a hozzáférést.

A kérdés az utóbbi időben került előtérbe, mivel Washingtonban egyre intenzívebb a vita arról, miként lehet a kriptovalutákat a pénzügyi rendszerbe integrálni anélkül, hogy az növelné a kockázatokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-pénzügy-részvény-részvénypiac-tőkepiac-tőzsde
Üzlet
Rekordok dőlnek a magyar tőzsdén, 25 éves csúcson a Magyar Telekom
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility