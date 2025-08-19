Ez most komoly? Engedélyezhetik a kriptó befektetéseket az amerikai központi banknál

Bowman úgy vélte, hogy a jelenlegi szabályozás túl szigorúan tiltja a digitális eszközök birtoklását a Fed munkatársai számára,
ami indokolatlanul szűkíti a dolgozók befektetési lehetőségeit.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kriptopiac volatilitása és a pénzügyi stabilitás szempontjai miatt továbbra is szigorú keretek között kellene engedélyezni a hozzáférést.
A kérdés az utóbbi időben került előtérbe, mivel Washingtonban egyre intenzívebb a vita arról, miként lehet a kriptovalutákat a pénzügyi rendszerbe integrálni anélkül, hogy az növelné a kockázatokat.
