Ez most komoly? Engedélyezhetik a kriptó befektetéseket az amerikai központi banknál

Michelle Bowman, az amerikai jegybank (Fed) kormányzótanácsának tagja szerint megfontolandó, hogy a központi bank alkalmazottai korlátozott mértékben kriptoeszközöket tarthassanak - számolt be a Reuters.

Bowman úgy vélte, hogy a jelenlegi szabályozás túl szigorúan tiltja a digitális eszközök birtoklását a Fed munkatársai számára,

ami indokolatlanul szűkíti a dolgozók befektetési lehetőségeit.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kriptopiac volatilitása és a pénzügyi stabilitás szempontjai miatt továbbra is szigorú keretek között kellene engedélyezni a hozzáférést.

A kérdés az utóbbi időben került előtérbe, mivel Washingtonban egyre intenzívebb a vita arról, miként lehet a kriptovalutákat a pénzügyi rendszerbe integrálni anélkül, hogy az növelné a kockázatokat.

Forrás: Reuters

