Hiába van túltermelés a kínai autópiacon, ez a vállalat mégis duplázhatja az eredményeit

Az amerikai tőzsdén jegyzett vállalat részvényei több mint 4%-kal emelkedtek a bejelentést követően. A cég a gyártás mellett a mesterséges intelligencia alapú önvezető szoftverekre fókuszál, és tervezetten bővíti majd technológiai együttműködéseit más autógyártókkal.
Az Xpeng saját fejlesztésű Turing chipje, ha tömeggyártásba kerül, kulcsfontosságú lépés lehet a vállalat AI alapú vezetési törekvéseiben. A chipet kifejezetten az Xpeng saját igényeire tervezték, célzott optimalizálást kínálva az általános iparági megoldásokkal szemben
- nyilatkozta Rosalie Chan, a Third Bridge elemzője.
Kína jelenleg a világ legnagyobb autópiaca, köszönhetően annak, hogy vállalatai alacsonyabb költséggel képesek járműveket gyártani és értékesíteni, mint a nyugati autógyártók. Jelenleg azonban - hasonlóan a napelemek piacához - túltermelés látszik, ami árháborút idézett elő az értékesítésnél.
Mindezek ellenére az Xpeng a harmadik negyedévre 19,6 milliárd jüan (2,73 milliárd dollár) és 21 milliárd jüan közötti bevételt prognosztizál,
ami 94% és 107,9%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Emellett a vállalat negyedéves leszállított darabszáma 113.000 és 118.000 közötti alakulhat, ami másfélszerese lehet a korábbi eredményeknek.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Xpeng
