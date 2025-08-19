  • Megjelenítés
Hiába van túltermelés a kínai autópiacon, ez a vállalat mégis duplázhatja az eredményeit
Hiába van túltermelés a kínai autópiacon, ez a vállalat mégis duplázhatja az eredményeit

Kína egyik meghatározó elektromos autógyártója, az Xpeng a harmadik negyedévre bevételének megduplázódását jósolja még a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is - írta meg a Reuters.
Az amerikai tőzsdén jegyzett vállalat részvényei több mint 4%-kal emelkedtek a bejelentést követően. A cég a gyártás mellett a mesterséges intelligencia alapú önvezető szoftverekre fókuszál, és tervezetten bővíti majd technológiai együttműködéseit más autógyártókkal.

Az Xpeng saját fejlesztésű Turing chipje, ha tömeggyártásba kerül, kulcsfontosságú lépés lehet a vállalat AI alapú vezetési törekvéseiben. A chipet kifejezetten az Xpeng saját igényeire tervezték, célzott optimalizálást kínálva az általános iparági megoldásokkal szemben

- nyilatkozta Rosalie Chan, a Third Bridge elemzője.

Kína jelenleg a világ legnagyobb autópiaca, köszönhetően annak, hogy vállalatai alacsonyabb költséggel képesek járműveket gyártani és értékesíteni, mint a nyugati autógyártók. Jelenleg azonban - hasonlóan a napelemek piacához - túltermelés látszik, ami árháborút idézett elő az értékesítésnél.

Mindezek ellenére az Xpeng a harmadik negyedévre 19,6 milliárd jüan (2,73 milliárd dollár) és 21 milliárd jüan közötti bevételt prognosztizál,

ami 94% és 107,9%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Emellett a vállalat negyedéves leszállított darabszáma 113.000 és 118.000 közötti alakulhat, ami másfélszerese lehet a korábbi eredményeknek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Xpeng

