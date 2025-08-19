Megtörtént a nagy találkozó, emelkednek a tőzsdék

Emelkednek az európai tőzsdék, csúcson a magyar piac
Továbbra jó hangulat uralkodik a tőzsdéken, a régiót összefogó Stoxx 600 index 0,4 százalékos pluszban van. A magyar tőzsde különösen jól teljesít, BUX új történelmi csúcsot döntött, köszönhetően a blue chipek jó teljesítményének: az OTP és a Richter 1 százalékot emelkedett, míg a Magyar Telekom 2,4 százalékos pluszban van.
Japán gigavállalat vásárolja be magát az Intelbe, kilőtt az árfolyam
A SoftBank 2 milliárd dollárt fektet az Intelbe, ami a nehéz helyzetben lévő chipgyártó számára jelentős támogatást jelent - közölte a CNBC.
Újabb hitelre van szüksége a Masterplastnak
Tárgyalásokat kezdeményezett a Masterplast egy újabb, 2,5 millió eurós hitelkeretről működése finanszírozásához, amihez szavazásra kéri fel kötvényeseit, mivel szükség van a jóváhagyásukra – derül ki a BÉT-en ma délelőtt publikált közleményből.
MIT-kutatás: a vállalatok 95 százalékának semmilyen megtérülést nem hoz a mesterséges intelligencia
Bár a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) jelentős potenciált rejt a vállalatok számára, a kezdeményezések 95%-a nem hoz mérhető profitnövekedést - derül ki az MIT új kutatásából.
Mérsékelt emelkedés
Kis emelkedés látszik a tőzsdéken a kereskedés első perceiben, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, a CAC 0,2 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze 0,3 százalékos pluszban kezdett, míg a spanyol piac 0,1 százalékot erősödött.
Óvatos emelkedés a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar tőzsde is kis emelkedéssel kezdi a napot.
Visszavágta az AutoWallis részvényére vonatkozó célárát a Concorde
Az AutoWallis hétfőn publikált negyedéves jelentése után a Concorde friss elemzéssel jelentkezett, melyben visszavágta a részvényre vonatkozó célárát, de továbbra is vételt javasol.
Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán
Véget ért Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vett. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is szó volt a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is felhívta. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - erről végül nem született konkrét bejelentés. Lesz viszont találkozó Putyin és Zelenszkij elnök közt - talán ez a hétfői találkozó legnagyobb eredménye.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Oldalaztak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 és a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,27 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,26 százalékot esett, míg a CSI 300 0,05 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,35 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,28 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,16 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,26 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma az amerikai építési engedélyek adatait publikálják, amelyek szintén az ingatlanpiac és a gazdasági aktivitás alakulásáról adnak képet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 911,82
|-0,1%
|2,1%
|1,3%
|5,6%
|10,5%
|61,7%
|S&P 500
|6 449,15
|0,0%
|1,2%
|2,4%
|9,6%
|16,1%
|90,3%
|Nasdaq
|23 713,76
|0,0%
|0,8%
|2,8%
|12,9%
|21,6%
|108,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|43 714,31
|0,8%
|4,5%
|9,8%
|9,6%
|14,8%
|89,6%
|Hang Seng
|25 176,85
|-0,4%
|1,1%
|1,4%
|25,5%
|44,4%
|-0,8%
|CSI 300
|4 239,41
|0,9%
|2,8%
|4,5%
|7,7%
|26,7%
|-11,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 314,77
|-0,2%
|1,0%
|0,1%
|22,1%
|32,7%
|88,8%
|CAC
|7 884,05
|-0,5%
|2,4%
|0,8%
|6,8%
|5,8%
|59,7%
|FTSE
|9 157,74
|0,2%
|0,3%
|1,8%
|12,0%
|10,2%
|50,7%
|FTSE MIB
|42 641,72
|0,0%
|2,5%
|5,8%
|24,7%
|29,1%
|114,9%
|IBEX
|15 251,7
|-0,2%
|2,7%
|9,0%
|31,5%
|39,3%
|116,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 519,5
|0,4%
|1,3%
|4,2%
|33,0%
|46,0%
|191,6%
|ATX
|4 779,38
|-1,4%
|1,2%
|6,6%
|30,5%
|31,8%
|116,0%
|PX
|2 316,01
|-0,3%
|1,3%
|5,8%
|31,6%
|47,1%
|156,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 700
|0,1%
|0,7%
|7,0%
|41,5%
|68,7%
|181,7%
|Mol
|3 000
|0,8%
|1,1%
|-1,6%
|9,9%
|10,2%
|73,6%
|Richter
|10 570
|0,6%
|1,6%
|3,6%
|1,6%
|2,0%
|46,5%
|Magyar Telekom
|1 930
|0,6%
|4,4%
|8,9%
|51,5%
|83,1%
|407,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,51
|1,1%
|-0,8%
|-5,9%
|-10,9%
|-17,3%
|50,4%
|Brent
|66,68
|1,3%
|0,0%
|-3,8%
|-10,8%
|-16,5%
|46,5%
|Arany
|3 334,65
|-0,2%
|-0,3%
|-0,5%
|27,0%
|33,9%
|67,1%
|Devizák
|EURHUF
|395,1750
|0,1%
|-0,1%
|-1,0%
|-3,9%
|0,0%
|13,2%
|USDHUF
|338,7844
|0,5%
|-0,7%
|-1,1%
|-14,7%
|-5,8%
|15,7%
|GBPHUF
|457,2451
|-0,1%
|-0,1%
|-0,6%
|-8,1%
|-1,3%
|18,2%
|EURUSD
|1,1665
|-0,4%
|0,6%
|0,1%
|12,6%
|6,1%
|-2,1%
|USDJPY
|146,8500
|0,0%
|-0,8%
|-1,1%
|-6,6%
|-0,8%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3517
|-0,3%
|0,8%
|0,6%
|7,9%
|4,8%
|2,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|116 265
|-1,0%
|-2,1%
|-1,5%
|23,2%
|97,5%
|872,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,32
|0,4%
|1,5%
|-2,3%
|-5,5%
|11,2%
|562,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|-0,1%
|2,9%
|3,1%
|15,7%
|24,3%
|-661,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,04
|0,3%
|0,6%
|-0,7%
|6,3%
|10,0%
|204,8%
