Mindenki az Inteltől fog chipet venni, ha beszáll az amerikai kormány? - Tisztázta a helyzetet a pénzügyminiszter
Portfolio
Az amerikai pénzügyminiszter szerint az USA nem kényszerítené a vállalatokat Intel chipek vásárlására, ha a kormány befektetne a nehéz helyzetben lévő chipgyártóba.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden a CNBC-nek nyilatkozva kijelentette, hogy az Egyesült Államok esetleges befektetése az Intelbe kizárólag a vállalat stabilizálását szolgálná,

de a kormány nem kényszerítené az amerikai cégeket arra, hogy Intel chipeket vásároljanak.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy az USA fontolgatja-e egy 10%-os részesedés megszerzését az Intelben, Bessent elmondta:

Az utolsó dolog, amit tennénk, hogy részesedést szerzünk, majd megpróbáljuk felpörgetni a cég üzletét. A részesedés a (Chips Act keretében nyújtott) támogatások átváltásából származna, és esetleg növelnénk a befektetést az Intelbe, hogy segítsünk stabilizálni a vállalatot az amerikai chipgyártás érdekében. Szó sincs arról, hogy cégeket kényszerítenénk arra, hogy az Inteltől vásároljanak.

A pénzügyminiszter nem közölt részleteket az esetleges amerikai részesedés nagyságáról vagy az időzítésről.

Bessent nyilatkozata egy nappal azután hangzott el, hogy a SoftBank 2 milliárd dolláros befektetésről állapodott meg az amerikai chipgyártóval, amely évek óta küzd a versenyképességével és jelentősen lemaradt a mesterséges intelligencia chipek piacáért folyó versenyben.

