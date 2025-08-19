Rekordok dőlnek a magyar tőzsdén, 25 éves csúcson a Magyar Telekom

A tegnapi washingtoni tárgyalások után felerősödtek az ukrajnai békeremények, ezt követően pedig jó hangulat uralkodik az európai részvénypiacokon, különösen magyar tőzsdén, ahol több instrumentum árfolyama rekordszintet ért el a mai kereskedésben.

A BUX történelmi csúcsot döntött, jelenleg 0,7 százalékos pluszban van a hazai részvényindex.

Az OTP szintén történelmi csúcsot döntött, 31 000 forintig szúrt fel a jegyzés, jelenleg pedig 0,5 százalékos emelkedésben van a papír.

A blue chipek közül a Magyar Telekom van a legnagyobb emelkedésben, 2,6 százalékot ralizott az árfolyam, ezzel pedig 25 éves csúcsot döntött a részvény.