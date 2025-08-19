  • Megjelenítés
Rekordok dőlnek a magyar tőzsdén, 25 éves csúcson a Magyar Telekom
Portfolio
Trump, Zelenszkij és az európai vezetők találkozója került tegnap a reflektorfénybe, és az esemény az előzetes várakozásokhoz képest meglepően jó hangulatban, illetve eredményesen zajlott. Tűzszünet nincs, biztonsági garanciák is csak elméletben vannak, de úgy néz ki, megkezdődött a munka azért, hogy asztalhoz ültessék az orosz és ukrán elnököket. A piacok is úgy tűnik, hogy pozitívan reagálnak a háború lezárásának irányába tett lépésekre, hiszen az európai tőzsdéken emelkedés látható, és magyar piacon is kifejezetten jó a hangulat: a BUX és az OTP történelmi csúcsot döntött, a Magyar Telekom árfolyama pedig 25 éve nem látott szintre került. Az USA-ban ezzel szemben nem egyértelmű az irány, csak kisebb elmozdulásokat mutatnak a vezető indexek.
Bizonytalan kezdés az USA-ban

Iránykereséssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékos emelkedett, miközben az S&P 500 0,1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos mínuszban van. A Home Depot elindította a kiskereskedői gyorsjelentések során, a vállalat részvényei 3 százalékot emelkedtek, miután a vállalat a vártnál gyengébb második negyedéves eredményeket jelentett, de egész éves előrejelzését fenntartotta. A Lowe’s, a Walmart és a Target a hét további részében teszi közzé legfrissebb számait.

Mindenki az Inteltől fog chipet venni, ha beszáll az amerikai kormány? - Tisztázta a helyzetet a pénzügyminiszter

Az amerikai pénzügyminiszter szerint az USA nem kényszerítené a vállalatokat Intel chipek vásárlására, ha a kormány befektetne a nehéz helyzetben lévő chipgyártóba.

Egyre borúsabban látják az európai vállalatokat az elemzők

Az európai vállalatok második negyedéves profitkilátásai enyhén romlottak, megszakítva a korábbi javuló tendenciát.

Csúcsok a magyar tőzsdén

A tegnapi washingtoni tárgyalások után felerősödtek az ukrajnai békeremények, ezt követően pedig jó hangulat uralkodik az európai részvénypiacokon, különösen magyar tőzsdén, ahol több instrumentum árfolyama rekordszintet ért el a mai kereskedésben.

A BUX történelmi csúcsot döntött, jelenleg 0,7 százalékos pluszban van a hazai részvényindex.

Az OTP szintén történelmi csúcsot döntött, 31 000 forintig szúrt fel a jegyzés, jelenleg pedig 0,5 százalékos emelkedésben van a papír.

A blue chipek közül a Magyar Telekom van a legnagyobb emelkedésben, 2,6 százalékot ralizott az árfolyam, ezzel pedig 25 éves csúcsot döntött a részvény.

Alig nyitották meg Kínát az Nvidia előtt, máris új chippel tarolna a piacon

Az Nvidia új, Blackwell architektúrán alapuló AI chipet fejleszt Kína számára, amely erősebb lesz a jelenleg engedélyezett H20 modellnél, bár az amerikai szabályozói jóváhagyás még bizonytalan - írja meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a Reuters.

Emelkednek az európai tőzsdék, csúcson a magyar piac

Továbbra jó hangulat uralkodik a tőzsdéken, a régiót összefogó Stoxx 600 index 0,4 százalékos pluszban van. A magyar tőzsde különösen jól teljesít, BUX új történelmi csúcsot döntött, köszönhetően a blue chipek jó teljesítményének: az OTP és a Richter 1 százalékot emelkedett, míg a Magyar Telekom 2,4 százalékos pluszban van.

Japán gigavállalat vásárolja be magát az Intelbe, kilőtt az árfolyam

A SoftBank 2 milliárd dollárt fektet az Intelbe, ami a nehéz helyzetben lévő chipgyártó számára jelentős támogatást jelent - közölte a CNBC.

Újabb hitelre van szüksége a Masterplastnak

Tárgyalásokat kezdeményezett a Masterplast egy újabb, 2,5 millió eurós hitelkeretről működése finanszírozásához, amihez szavazásra kéri fel kötvényeseit, mivel szükség van a jóváhagyásukra – derül ki a BÉT-en ma délelőtt publikált közleményből.

MIT-kutatás: a vállalatok 95 százalékának semmilyen megtérülést nem hoz a mesterséges intelligencia

Bár a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) jelentős potenciált rejt a vállalatok számára, a kezdeményezések 95%-a nem hoz mérhető profitnövekedést - derül ki az MIT új kutatásából.

Mérsékelt emelkedés

Kis emelkedés látszik a tőzsdéken a kereskedés első perceiben, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, a CAC 0,2 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze 0,3 százalékos pluszban kezdett, míg a spanyol piac 0,1 százalékot erősödött.

Óvatos emelkedés a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar tőzsde is kis emelkedéssel kezdi a napot.

Visszavágta az AutoWallis részvényére vonatkozó célárát a Concorde

Az AutoWallis hétfőn publikált negyedéves jelentése után a Concorde friss elemzéssel jelentkezett, melyben visszavágta a részvényre vonatkozó célárát, de továbbra is vételt javasol.

Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Véget ért Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vett. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is szó volt a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is felhívta. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - erről végül nem született konkrét bejelentés. Lesz viszont találkozó Putyin és Zelenszkij elnök közt - talán ez a hétfői találkozó legnagyobb eredménye.

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Oldalaztak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 és a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,27 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,26 százalékot esett, míg a CSI 300 0,05 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,35 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,28 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,16 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,26 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma az amerikai építési engedélyek adatait publikálják, amelyek szintén az ingatlanpiac és a gazdasági aktivitás alakulásáról adnak képet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 911,82 -0,1% 2,1% 1,3% 5,6% 10,5% 61,7%
S&P 500 6 449,15 0,0% 1,2% 2,4% 9,6% 16,1% 90,3%
Nasdaq 23 713,76 0,0% 0,8% 2,8% 12,9% 21,6% 108,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 43 714,31 0,8% 4,5% 9,8% 9,6% 14,8% 89,6%
Hang Seng 25 176,85 -0,4% 1,1% 1,4% 25,5% 44,4% -0,8%
CSI 300 4 239,41 0,9% 2,8% 4,5% 7,7% 26,7% -11,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 314,77 -0,2% 1,0% 0,1% 22,1% 32,7% 88,8%
CAC 7 884,05 -0,5% 2,4% 0,8% 6,8% 5,8% 59,7%
FTSE 9 157,74 0,2% 0,3% 1,8% 12,0% 10,2% 50,7%
FTSE MIB 42 641,72 0,0% 2,5% 5,8% 24,7% 29,1% 114,9%
IBEX 15 251,7 -0,2% 2,7% 9,0% 31,5% 39,3% 116,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 105 519,5 0,4% 1,3% 4,2% 33,0% 46,0% 191,6%
ATX 4 779,38 -1,4% 1,2% 6,6% 30,5% 31,8% 116,0%
PX 2 316,01 -0,3% 1,3% 5,8% 31,6% 47,1% 156,1%
Magyar blue chipek              
OTP 30 700 0,1% 0,7% 7,0% 41,5% 68,7% 181,7%
Mol 3 000 0,8% 1,1% -1,6% 9,9% 10,2% 73,6%
Richter 10 570 0,6% 1,6% 3,6% 1,6% 2,0% 46,5%
Magyar Telekom 1 930 0,6% 4,4% 8,9% 51,5% 83,1% 407,9%
Nyersanyagok              
WTI 64,51 1,1% -0,8% -5,9% -10,9% -17,3% 50,4%
Brent 66,68 1,3% 0,0% -3,8% -10,8% -16,5% 46,5%
Arany 3 334,65 -0,2% -0,3% -0,5% 27,0% 33,9% 67,1%
Devizák              
EURHUF 395,1750 0,1% -0,1% -1,0% -3,9% 0,0% 13,2%
USDHUF 338,7844 0,5% -0,7% -1,1% -14,7% -5,8% 15,7%
GBPHUF 457,2451 -0,1% -0,1% -0,6% -8,1% -1,3% 18,2%
EURUSD 1,1665 -0,4% 0,6% 0,1% 12,6% 6,1% -2,1%
USDJPY 146,8500 0,0% -0,8% -1,1% -6,6% -0,8% 39,2%
GBPUSD 1,3517 -0,3% 0,8% 0,6% 7,9% 4,8% 2,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 116 265 -1,0% -2,1% -1,5% 23,2% 97,5% 872,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,32 0,4% 1,5% -2,3% -5,5% 11,2% 562,2%
10 éves német állampapírhozam 2,74 -0,1% 2,9% 3,1% 15,7% 24,3% -661,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,04 0,3% 0,6% -0,7% 6,3% 10,0% 204,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
