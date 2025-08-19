Újabb hitelre van szüksége a Masterplastnak

A Masterplast tárgyalásokat kezdeményezett egy új többcélú hitelkeretszerződés megkötéséről, legfeljebb 2,5 millió euró, vagy ezzel egyező értékű, más devizanemű összegű hitelkeretről. A hitelszerződés futamideje legfeljebb 3 év és új ingatlanjelzálogjog nélkül kerülne megkötésre.
A jelenlegi makrogazdasági és piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a kibocsátó a működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek
– áll a Masterplast közleményében.
A Masterplast most arra kéri kötvényeseit (2031/I sorozat kötvénytulajdonosait), hogy szavazzanak írásban arról, hogy jóváhagyják-e az újabb hitelszerződést, mivel a kötvények feltételei között szerepel a nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás, mégpedig 3,5-szörös nettó eladósodottság/EBITDA ráta. A Masterplast a kötvénytulajdonosok felé azt vállalta annak idején, hogy a 3,5-szörös értéket nem haladja meg a mutató a kötvények teljes futamideje alatt (vagyis 2031-ig), illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig biztosítja, hogy addig nem növeli tovább az összesített adósságállománya mértékét új szerződés kötésével, vagy meglévő hitelkeret vagy hasonló instrumentum lehívásával, ameddig a nettó eladósodottság / EBITDA hányados meghaladja a 3,5 értéket.
A mutató már most meghaladja a 3,5-szörös értéket, miután az elmúlt évek építőipari lejtmenete közepette a társaság EBITDA-ja jelentősen lecsökkent.
A Masterplast legutóbbi, féléves jelentése szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek között a hosszú lejáratú hitelek és tartozások a kötvénykibocsátásból 49,8 millió euróra rúgnak, míg a rövid lejáratú kötelezettségek között a rövid lejáratú hitelek és a kötvénykibocsátások rövid lejáratú része 24,5 millió eurót tett ki. A készpénzállomány június végén 7 millió euró volt. A 12 havi gördülő EBITDA pedig 2,4 millió eurót tett ki. Ezekkel az adatokkal számolva az EBITDA 28-szorosára rúg jelenleg a nettó hitelállomány.
Tavaly novemberben már egy egyszeri felmentést kapott a Masterplast az eladósodottságra vonatkozó követelmény alól, akkor egy 7,6 millió euró keretösszegű hitel megkötéséhez kellett a likviditási nyomás enyhítésére, akkor az esedékes kötvénytartozások kifizetése volt a tét. Végül 2024-ben esedékes kötvénytartozásait teljesíteni tudta a Masterplast. Ezt követően idén tavasszal egy 6 milliárd forintos tőkeemelést vitt véghez a Masterplast az MFB magántőkealapjának segítségével.
A Masterplast július végén tette közzé első féléves eredményeit, a cég közleménye szerint érdemi keresletnövekedést még nem tapasztaltak, így a bevétel csökkent, viszont a hatékonyságjavítási intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA szintjén nyereséges volt a cég. A menedzsment a második félévre várja az élénkülést és további pozitívum, hogy nemrég elkészült a szerencsi üveggyapotgyár és a próbagyártás megkezdődött.
Címlapkép forrása: Portfolio
Titokzatos "napenergia-OPEC" alakul: 7 milliárd dollárral akarják uralni a világ energiáját
Új világhatalmak törnek előre a hatalmas piacon.
Gyűlnek a baljós fellegek a kulcsfontosságú tengerszorosban: a felemelkedő nagyhatalom új taktikával kerekedne felül
Nagy szerepet kap az időjárás.
Ez aztán az átcsoportostás! Valamire készülnek az NGM-ben
35 milliárd a tőkeholdingnak.
Megjött az időjárás-előrejelzés: figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ára
Épp estére áll be változás az időjárásban.
Japán gigavállalat vásárolja be magát az Intelbe, kilőtt az árfolyam
Jelentős támogatást kap az amerikai chipgyártó.
A német gazdaság valójában nem stagnál, hanem gyakorlatilag 2 évig recesszióban volt
A statisztikai hivatal megejtett egy "aprócska" felülvizsgálatot a GDP-ben.
Eladta vállalkozását Orbán Ráhel
A miniszterelnök lányának cége mostantól egy nagy holdingé lesz.
Újabb hitelre van szüksége a Masterplastnak
A kötvényesek jóváhagyását kérik.
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?