  • Megjelenítés
Újabb hitelre van szüksége a Masterplastnak
Üzlet

Újabb hitelre van szüksége a Masterplastnak

Portfolio
Tárgyalásokat kezdeményezett a Masterplast egy újabb, 2,5 millió eurós hitelkeretről működése finanszírozásához, amihez szavazásra kéri fel kötvényeseit, mivel szükség van a jóváhagyásukra – derül ki a BÉT-en ma délelőtt publikált közleményből.

A Masterplast tárgyalásokat kezdeményezett egy új többcélú hitelkeretszerződés megkötéséről, legfeljebb 2,5 millió euró, vagy ezzel egyező értékű, más devizanemű összegű hitelkeretről. A hitelszerződés futamideje legfeljebb 3 év és új ingatlanjelzálogjog nélkül kerülne megkötésre.

A jelenlegi makrogazdasági és piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a kibocsátó a működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek

– áll a Masterplast közleményében.

A Masterplast most arra kéri kötvényeseit (2031/I sorozat kötvénytulajdonosait), hogy szavazzanak írásban arról, hogy jóváhagyják-e az újabb hitelszerződést, mivel a kötvények feltételei között szerepel a nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás, mégpedig 3,5-szörös nettó eladósodottság/EBITDA ráta. A Masterplast a kötvénytulajdonosok felé azt vállalta annak idején, hogy a 3,5-szörös értéket nem haladja meg a mutató a kötvények teljes futamideje alatt (vagyis 2031-ig), illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig biztosítja, hogy addig nem növeli tovább az összesített adósságállománya mértékét új szerződés kötésével, vagy meglévő hitelkeret vagy hasonló instrumentum lehívásával, ameddig a nettó eladósodottság / EBITDA hányados meghaladja a 3,5 értéket.

A mutató már most meghaladja a 3,5-szörös értéket, miután az elmúlt évek építőipari lejtmenete közepette a társaság EBITDA-ja jelentősen lecsökkent.

A Masterplast legutóbbi, féléves jelentése szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek között a hosszú lejáratú hitelek és tartozások a kötvénykibocsátásból 49,8 millió euróra rúgnak, míg a rövid lejáratú kötelezettségek között a rövid lejáratú hitelek és a kötvénykibocsátások rövid lejáratú része 24,5 millió eurót tett ki. A készpénzállomány június végén 7 millió euró volt. A 12 havi gördülő EBITDA pedig 2,4 millió eurót tett ki. Ezekkel az adatokkal számolva az EBITDA 28-szorosára rúg jelenleg a nettó hitelállomány.

Tavaly novemberben már egy egyszeri felmentést kapott a Masterplast az eladósodottságra vonatkozó követelmény alól, akkor egy 7,6 millió euró keretösszegű hitel megkötéséhez kellett a likviditási nyomás enyhítésére, akkor az esedékes kötvénytartozások kifizetése volt a tét. Végül 2024-ben esedékes kötvénytartozásait teljesíteni tudta a Masterplast. Ezt követően idén tavasszal egy 6 milliárd forintos tőkeemelést vitt véghez a Masterplast az MFB magántőkealapjának segítségével.

A Masterplast július végén tette közzé első féléves eredményeit, a cég közleménye szerint érdemi keresletnövekedést még nem tapasztaltak, így a bevétel csökkent, viszont a hatékonyságjavítási intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA szintjén nyereséges volt a cég. A menedzsment a második félévre várja az élénkülést és további pozitívum, hogy nemrég elkészült a szerencsi üveggyapotgyár és a próbagyártás megkezdődött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Tibor Dávid: akár még árcsökkenést is hozhat a budapesti ingatlanpiacon az Otthon Start

Véleményt mondott az MBH a Masterplastról

Ez még nem volt a Masterplast legjobb negyedéve, de a második félévben beindulhat az üzlet

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
hőhullám, Anglia, forróság, London
Üzlet
Friss kutatás érkezett: ezek az európai városok a leghalálosabbak hőhullám idején
Pénzcentrum
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility