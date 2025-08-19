Visszavágta az AutoWallis részvényére vonatkozó célárát a Concorde

Bár az AutoWallis akvizíciókkal megtámogatott bevételnövekedése erős, a marzsokra továbbra is nyomás nehezedik, mivel a tranzakciós költségek és az OEM-ek árképzési ereje rontja a jövedelmezőséget - írja a Concorde.

Pozitívumként értékelhető, hogy a kiskereskedelmi üzletág negyedéves rekordot ért el, stabil marzsok mellett; a csoport szintű árbevétel továbbra is stabil; valamint a mobilitási üzletág működése és pénzügyi teljesítménye javult.

Negatívumként említhető, hogy a csoport szintű marzsok továbbra is nyomás alatt vannak, különösen a nagykereskedelmi üzletág gyenge teljesítménye miatt; valamint a második negyedévben pénzkiáramlás volt tapasztalható.

A Concorde szerint az eredmények vegyesek. Bár a bevételek és az értékesítési volumenek biztatóak és az AutoWallis erős piaci jelenlétét mutatják, a nyereségnövekedés nem tud lépést tartani a bevételnövekedéssel. Különösen a nagykereskedelmi üzletág teljesít gyengén a korábbi negyedévekhez képest, mivel az autógyártók profitabilitási problémákkal küzdenek, és továbbra is alacsonyabb marzsokat kínálnak a forgalmazóknak.

A menedzsment hangsúlyozta, hogy hatékonysági intézkedéseket vezet be, amelyek segíthetnek a marzsok enyhe javításában a következő negyedévekben. Ezt tovább támogathatja a tranzakciókkal kapcsolatos költségek hiánya és a csoporton belüli szinergiák.

A másik oldalon viszont a mobilitási és a kiskereskedelmi üzletágak biztató eredményeket értek el - teszi hozzá a Concorde.

A marzsok jelenlegi alakulása alapján a Concorde módosította idei előrejelzését. A 2025-ös pénzügyi évre 2 százalékkal, 462 milliárd forintra emelte bevételi előrejelzését az elemzőház, profitvárakozásait viszont jelentősen csökkentette: 8 százalékkal alacsonyabb EBITDA-t, és 18 százalékkal kevesebb EPS-t vár a Concorde a korábbi becsléséhez képest. Az idei éven túl az elemzőház nem változtatott előrejelzésein.

Viszont ennek eredményeként

a részvényre vonatkozó célárat a korábbi 210 forintról 200 forintra csökkentette a Concorde, miközben továbbra is vételre ajánja a részvényt.

Az új célár 22 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

Címlapkép forrása: Portfolio

