  • Megjelenítés
A diplomáciai áttörés rémisztette meg a befektetőket: zuhannak a védelmi részvények Európában
Üzlet

A diplomáciai áttörés rémisztette meg a befektetőket: zuhannak a védelmi részvények Európában

Portfolio
Az európai védelmi ipari részvények tovább estek szerdán, miután felerősödtek a remények egy esetleges ukrán tűzszünetre vonatkozóan - írta a CNBC.

A geopolitikai enyhülés reménye – különösen az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalások körüli spekulációk – visszafogták a befektetői érdeklődést a hadiipari részvények iránt, miután az elmúlt másfél évben éppen ezek voltak a geopolitikai feszültségek egyik legnagyobb nyertesei. A befektetők most elkezdhetnek árazni egy olyan forgatókönyvet, amelyben a hadiipari megrendelések növekedése lassul, és a kormányzati költések más prioritások felé tolódhatnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Stoxx Europe Aerospace and Defense index 0,9%-kal csökkent a szerdai kereskedés korai szakaszában, folytatva a keddi 2,6%-os esést. A német védelmi vállalatok közül a Rheinmetall 1,8%-kal, a Hensoldt pedig 1,9%-kal értékelődött le. A brit Rolls-Royce részvényei 1,9%-kal, a Qinetiq papírjai pedig 2%-kal estek vissza.

A Deutsche Bank elemzője, Jim Reid kiemelte:

A diplomáciai áttörésről szóló spekulációk jelentős mozgásokat eredményeztek az európai eszközöknél, különösen azoknál, amelyeket leginkább érint a konfliktus. Figyelemre méltó, hogy a védelmi részvények tegnap valóban küszködtek, annak ellenére, hogy 2025 egészét tekintve a legerősebb teljesítményt nyújtotta ez a szektor a védelmi kiadások szélesebb körű növekedése miatt.

A piaci mozgások inkább a hirtelen árazási várakozások átértékelését tükrözik, mintsem a fundamentális kilátások gyökeres változását. A védelmi szektor számára 2025 második fele így volatilis időszakot hozhat.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2208316655-árfolyam-befektetés-gazdaság-pénzügy-piac-részvény-részvénypiac-tőzsde
Üzlet
Hiába került közelebb a béke, a piacok egyelőre nem érzik a hatását
Pénzcentrum
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility