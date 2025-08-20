A diplomáciai áttörés rémisztette meg a befektetőket: zuhannak a védelmi részvények Európában

A geopolitikai enyhülés reménye – különösen az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalások körüli spekulációk – visszafogták a befektetői érdeklődést a hadiipari részvények iránt, miután az elmúlt másfél évben éppen ezek voltak a geopolitikai feszültségek egyik legnagyobb nyertesei. A befektetők most elkezdhetnek árazni egy olyan forgatókönyvet, amelyben a hadiipari megrendelések növekedése lassul, és a kormányzati költések más prioritások felé tolódhatnak.

A Stoxx Europe Aerospace and Defense index 0,9%-kal csökkent a szerdai kereskedés korai szakaszában, folytatva a keddi 2,6%-os esést. A német védelmi vállalatok közül a Rheinmetall 1,8%-kal, a Hensoldt pedig 1,9%-kal értékelődött le. A brit Rolls-Royce részvényei 1,9%-kal, a Qinetiq papírjai pedig 2%-kal estek vissza.

A Deutsche Bank elemzője, Jim Reid kiemelte:

A diplomáciai áttörésről szóló spekulációk jelentős mozgásokat eredményeztek az európai eszközöknél, különösen azoknál, amelyeket leginkább érint a konfliktus. Figyelemre méltó, hogy a védelmi részvények tegnap valóban küszködtek, annak ellenére, hogy 2025 egészét tekintve a legerősebb teljesítményt nyújtotta ez a szektor a védelmi kiadások szélesebb körű növekedése miatt.

A piaci mozgások inkább a hirtelen árazási várakozások átértékelését tükrözik, mintsem a fundamentális kilátások gyökeres változását. A védelmi szektor számára 2025 második fele így volatilis időszakot hozhat.

