Hiába került közelebb a béke, a piacok egyelőre nem érzik a hatását
Portfolio
Vegyes nemzetközi hangulatban indult a kereskedés szerdán: az amerikai indexek tegnap jelentős mínuszban zárták a napot, és a határidő piacokra ránézve ez ma is folytatódhat. Eközben a befektetők Jerome Powell pénteki Jackson Hole-i beszédét várják az irányadó üzenetek miatt. Európában is elromlani látszik a tegnapi jó hangulat: mínuszban kezdtek a vezető tőzsdék, a frankfurti DAX közel egy százalékos eséssel nyitott, a londoni FTSE és a párizsi CAC-40 is gyengén nyitott.
A diplomáciai áttörés rémisztette meg a befektetőket: zuhannak a védelmi részvények Európában

Az európai védelmi ipari részvények tovább estek szerdán, miután felerősödtek a remények egy esetleges ukrán tűzszünetre vonatkozóan - írta a CNBC.

Tovább a cikkhez
Innen indulunk

Gyenge kezdéssel indult a kereskedés szerdán a nyugat-európai börzéken: a DAX közel 0,9%-os, a párizsi CAC-40 0,6%-os, a londoni FTSE pedig 0,2%-os mínuszban nyitott. A Fed ma este 20 órakor közzéteszi a júliusi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, amelyből a piacok a szeptemberi kamatcsökkentés esélyére próbálnak következtetni, miközben a hét második felében Jerome Powell is szót kap a Jackson Hole-i jegybankári találkozón.

A piaci várakozások szerint szeptemberben már jöhet a kamatcsökkentés.

A Wall Street-i indexek tegnap vegyesen zártak, a Nasdaq 1,5%-ot, az S&P 500 0,6%-ot gyengült, míg a Dow Jones hajszálnyival emelkedni tudott, főként a Home Depot gyorsjelentése nyomán.

A nemzetközi piacokon eközben felfelé mozdultak az energiaárak: a Brent ára 66,25 dollárra, az arany unciánként 3366,50 dollárra emelkedett, miközben a TTF gázár 31,51 euró/MWh-n áll – három hónapja még 37 euró felett járt.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

