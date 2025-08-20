Hiába került közelebb a béke, a piacok egyelőre nem érzik a hatását

Gyenge kezdéssel indult a kereskedés szerdán a nyugat-európai börzéken: a DAX közel 0,9%-os, a párizsi CAC-40 0,6%-os, a londoni FTSE pedig 0,2%-os mínuszban nyitott. A Fed ma este 20 órakor közzéteszi a júliusi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, amelyből a piacok a szeptemberi kamatcsökkentés esélyére próbálnak következtetni, miközben a hét második felében Jerome Powell is szót kap a Jackson Hole-i jegybankári találkozón.

A piaci várakozások szerint szeptemberben már jöhet a kamatcsökkentés.

A Wall Street-i indexek tegnap vegyesen zártak, a Nasdaq 1,5%-ot, az S&P 500 0,6%-ot gyengült, míg a Dow Jones hajszálnyival emelkedni tudott, főként a Home Depot gyorsjelentése nyomán.

A nemzetközi piacokon eközben felfelé mozdultak az energiaárak: a Brent ára 66,25 dollárra, az arany unciánként 3366,50 dollárra emelkedett, miközben a TTF gázár 31,51 euró/MWh-n áll – három hónapja még 37 euró felett járt.