Nagyon nő az export a Nyomdánál

Csökkent a Nyomda árbevétele 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva: 15 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, ami 10 százalékos visszaesés év/év alapon.

Az export árbevétel viszont továbbra is dinamikusan növekszik és már több mint a 50 százalékos súlyt képviselt a bevételben.

A profitráták valamelyest romlottak, minden eredményszinten az árbevételnél nagyobb mértékű volt a csökkenés az egy évvel korábbi szintről.

A főbb eredménysorok az ANY Biztonsági Nyomdánál millió forint 2Q 24 2Q 25 változás nettó árbevétel 16992 15191 -10,6% ebből export árbevétel 6757 7697 13,9% export árbevétel súlya 39,80% 50,67% +10,9pp üzemi eredmény 2895 1900 -34,4% üzemi eredményszint 17,0% 12,5% -26,4pp nettó eredmény 1832 1385 -24,4% EBITDA 3492 2516 -27,9% Forrás: ANY Biztonsági Nyomda, Portfolio

A kiemelkedően erős első negyedévnek köszönhetően azonban az első félévben még mindig jelentős növekedés látszik:

2025 első félévi árbevétele 11 százalékkal nőtt, 38,7 milliárd forintra

az export árbevétel súlya 64 százalék volt

az üzemi eredmény 29 százalékkal, az EBITDA 25 százalékkal emelkedett

a féléves nettó eredmény pedig 8,6 milliárd forint lett, ami 40 százalékkal magasabb, mint 2024 első félévében.

A főbb negyedéves számok

Az első negyedévi rekordbevételt nem tudta megközelíteni a második negyedévben a Nyomda, de az exportbevételek növekedése mérsékelte a visszaesést.

Az egyes termékszegmensek közül a legnagyobb súlyt képviselő biztonsági termékek, megoldások terén volt a legnagyobb bevételvisszaesés a második negyedévben, több mint 28 százalékkal csökkent a bevétel. A nagyobb bevételű üzletágak közül a nyomtatványok bevétele is közel 8 százalékkal csökkent, viszont a kártyagyártás bevételei csaknem 7 százalékkal nőttek. A kis súlyú hagyományos nyomdatermékeknél 9 százalékos volt a visszaesés.

A nettó eredmény szintén elmaradt a 2025 első negyedévi rekordszinttől.

A nettó eredménymarzs pedig 10 százalék alá esett vissza.

Mit mond a menedzsment?

A második negyedévben is sikeresen szerepeltünk az export piacokon, megőrizve a magas exportarányt, amely 2025. első félévében 64%-ot tett ki. Folyamatos gyártástechnológiai fejlesztéseink hatékonyabb működést és a kapacitásigények rugalmas kiszolgálását jelentik. Emellett kiemelten dolgozunk a hibrid és digitális megoldások fejlesztésén, amelyek minden leányvállalatunknál hozzájárulnak a termék- és szolgáltatásportfólió további bővítéséhez

- fűzte hozzá a 2025. évi első féléves jelentéshez Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója.

Duplázott idén az árfolyam

Idén nagyot mentek a Nyomda részvényei az árfolyam az év eleje óta 95 százalékot emelkedett, magasan felülteljesítve a BUX indexet.

