Nagyon nő az export a Nyomdánál

Csökkent a Nyomda árbevétele 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva: 15 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, ami 10 százalékos visszaesés év/év alapon.
Az export árbevétel viszont továbbra is dinamikusan növekszik és már több mint a 50 százalékos súlyt képviselt a bevételben.
A profitráták valamelyest romlottak, minden eredményszinten az árbevételnél nagyobb mértékű volt a csökkenés az egy évvel korábbi szintről.
|A főbb eredménysorok az ANY Biztonsági Nyomdánál
|millió forint
|2Q 24
|2Q 25
|változás
|nettó árbevétel
|16992
|15191
|-10,6%
|ebből export árbevétel
|6757
|7697
|13,9%
|export árbevétel súlya
|39,80%
|50,67%
|+10,9pp
|üzemi eredmény
|2895
|1900
|-34,4%
|üzemi eredményszint
|17,0%
|12,5%
|-26,4pp
|nettó eredmény
|1832
|1385
|-24,4%
|EBITDA
|3492
|2516
|-27,9%
|Forrás: ANY Biztonsági Nyomda, Portfolio
A kiemelkedően erős első negyedévnek köszönhetően azonban az első félévben még mindig jelentős növekedés látszik:
- 2025 első félévi árbevétele 11 százalékkal nőtt, 38,7 milliárd forintra
- az export árbevétel súlya 64 százalék volt
- az üzemi eredmény 29 százalékkal, az EBITDA 25 százalékkal emelkedett
- a féléves nettó eredmény pedig 8,6 milliárd forint lett, ami 40 százalékkal magasabb, mint 2024 első félévében.
A főbb negyedéves számok
Az első negyedévi rekordbevételt nem tudta megközelíteni a második negyedévben a Nyomda, de az exportbevételek növekedése mérsékelte a visszaesést.
Az egyes termékszegmensek közül a legnagyobb súlyt képviselő biztonsági termékek, megoldások terén volt a legnagyobb bevételvisszaesés a második negyedévben, több mint 28 százalékkal csökkent a bevétel. A nagyobb bevételű üzletágak közül a nyomtatványok bevétele is közel 8 százalékkal csökkent, viszont a kártyagyártás bevételei csaknem 7 százalékkal nőttek. A kis súlyú hagyományos nyomdatermékeknél 9 százalékos volt a visszaesés.
A nettó eredmény szintén elmaradt a 2025 első negyedévi rekordszinttől.
A nettó eredménymarzs pedig 10 százalék alá esett vissza.
Mit mond a menedzsment?
A második negyedévben is sikeresen szerepeltünk az export piacokon, megőrizve a magas exportarányt, amely 2025. első félévében 64%-ot tett ki. Folyamatos gyártástechnológiai fejlesztéseink hatékonyabb működést és a kapacitásigények rugalmas kiszolgálását jelentik. Emellett kiemelten dolgozunk a hibrid és digitális megoldások fejlesztésén, amelyek minden leányvállalatunknál hozzájárulnak a termék- és szolgáltatásportfólió további bővítéséhez
- fűzte hozzá a 2025. évi első féléves jelentéshez Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója.
Duplázott idén az árfolyam
Idén nagyot mentek a Nyomda részvényei az árfolyam az év eleje óta 95 százalékot emelkedett, magasan felülteljesítve a BUX indexet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Itt a bejelentés: újraindult az olajszállítás Magyarországra a Barátság-vezetéken
Gyorsan helyreállították.
Végleg bezárt Magyarország első SPAR-üzlete
Fontos volt a város életében.
Bloomberg: Trump kemény kérdést intézett Orbán Viktorhoz
Miért blokkolja az ukrán uniós csatlakozást?
Mini holdat fedeztek fel a NASA kutatói
Mindössze 10 km átmérőjű.
Váratlan fordulat: Budapest lehet a kulcs az orosz-ukrán békefolyamatban
Magyarországon lehet a találkozó.
Váratlan ajánlat érkezett: hiába van Putyin ellen elfogatóparancs, Svájc megkerülné a bíróságot
Putyin szabadon utazhatna.
Életveszélyes hullámokat okozhat Erin
Partot ugyanakkor nem ér majd a hatalmas hurrikán.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?