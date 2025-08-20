Nem érkezett fordulat, enyhe mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

Enyhe mínuszban zárt amerika
Egész napos enyhe esést követően után némileg kapaszkodtak a legnagyobb amerikai részvényindexek a nap végére. A szerdai kereskedésben az esést a tech-papírok vezették, így a technológiai túlsúlyú Nasdaq árfolyama került leglejjebb a nagyobb indexek közül (0,7%). A nap végére az S&P 500 0,2%-os mínuszban zárt, a Dow Jones pedig enyhén, mindössze 0,1%-kal emelkedett.
Rendkívül megosztottak a Fed-tisztviselők: évtizedek óta nem történt ilyen a kamatdöntésen
A Fed júliusi ülésén aggodalmak merültek fel a munkaerőpiac és az infláció állapotával kapcsolatban, de a jegybanki döntéshozók többsége szerint még korai lenne kamatot csökkenteni - derül ki az ülés most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvéből, amelyről a CNBC számolt be.
A tech-papírok vezetik az esést az Egyesült Államokban
A nagy részvényindexek közül a Nasdaq árfolyama áll a legnagyobb mínuszban (közel 1%) a mai nap folyamán. Az index gyengülését több technológiai vállalat vezeti: az Intel 7%-os, a Micron Technology több mint 5%-os, a Palantir és a Tesla árfolyama pedig nagyjából 2,6%-os mínuszban van.
Az elemzők szerint a technológiai részvények több napja tartó gyengélkedése mögött a szektor magas értékeltsége és a generatív AI‑befektetések megtérülésével kapcsolatos kételyek állhatnak.
Jelzálogcsalással vádolják a Fed egyik kormányzóját: Trump felszólította a lemondásra
Donald Trump felszólította Lisa Cook Fed kormányzót a lemondásra, miután Bill Pulte, a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség (FHFA) igazgatója vizsgálatot sürgetett Cook jelzáloghiteleivel kapcsolatban - írta meg a Bloomberg.
Enyhe mínuszban az S&P500, esik a Nasdaq
A nyitás utáni kis mozgások, enyhe pluszok után enyhe mínuszba fordult át az S&P500 részvényindex: a mai nap folyamán orán 0,4%-kal került lejjebb a jegyzés árfolyama. A technológiai túlsúlyú Nasdaq részvényindex 0,9%-os mínuszban áll.
Vegyes nyitás Amerikában
Amerikában minimális a mozgás tőzsdenyitás után: a Dow Jones enyhe, 0,21%-os pluszban van, az S&P 500 0,16%-os, a Nasdaq 0,47%-os mínuszban van. A befektetők úgy néz ki, egyelőre kivárnak a további gyorsjelentések érkezése előtt, valamint a Fed-percek újdonságait lesik.
Vegyes hangulat Európában
Délután vegyes kereskedés figyelhető meg az európai tőzsdéken: a német DAX 0,34%-os negatív irányú elmozdulást mutat, a francia CAC 40 viszont enyhe, 0,18%-os pluszban van, a londoni FTSE 100 pedig eddig 0,41%-ot erősödött. A német tőzsdét lehúzza egyebek mellett az is, hogy az ukrajnai békével kapcsolatos reménykedés miatt ma megint ütötték a védelmi ipari részvényeket.
Globális létszámstopot hirdetett meg Európa egyik legnagyobb vállalata
A dán gyógyszergyártó óriás, a Novo Nordisk bejelentette, hogy világszerte létszámstopot vezet be – írta meg a Reuters.
A diplomáciai áttörés rémisztette meg a befektetőket: zuhannak a védelmi részvények Európában
Az európai védelmi ipari részvények tovább estek szerdán, miután felerősödtek a remények egy esetleges ukrán tűzszünetre vonatkozóan - írta a CNBC.
Innen indulunk
Gyenge kezdéssel indult a kereskedés szerdán a nyugat-európai börzéken: a DAX közel 0,9%-os, a párizsi CAC-40 0,6%-os, a londoni FTSE pedig 0,2%-os mínuszban nyitott. A Fed ma este 20 órakor közzéteszi a júliusi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét, amelyből a piacok a szeptemberi kamatcsökkentés esélyére próbálnak következtetni, miközben a hét második felében Jerome Powell is szót kap a Jackson Hole-i jegybankári találkozón.
A piaci várakozások szerint szeptemberben már jöhet a kamatcsökkentés.
A Wall Street-i indexek tegnap vegyesen zártak, a Nasdaq 1,5%-ot, az S&P 500 0,6%-ot gyengült, míg a Dow Jones hajszálnyival emelkedni tudott, főként a Home Depot gyorsjelentése nyomán.
A nemzetközi piacokon eközben felfelé mozdultak az energiaárak: a Brent ára 66,25 dollárra, az arany unciánként 3366,50 dollárra emelkedett, miközben a TTF gázár 31,51 euró/MWh-n áll – három hónapja még 37 euró felett járt.
