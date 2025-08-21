  • Megjelenítés
A Meta Platforms hirtelen befagyasztotta a munkaerőfelvételt az AI-részlegében
A Meta Platforms hirtelen befagyasztotta a munkaerőfelvételt az AI-részlegében

A Meta Platforms felfüggesztette a mesterséges intelligencia részlegébe történő toborzását, véget vetve annak a költekezési hullámnak, amely során számos drága AI-szakembert szerződtetett - írta a CNBC.
A lapinformációkat a vállalat csütörtökön megerősítette, a felvételi stop múlt héten lépett életbe, egy szélesebb körű átszervezés részeként.

A Meta szóvivője közleményben magyarázta, hogy csupán "alapvető szervezeti tervezésről" van szó:

Szilárd struktúrát alakítunk ki az új szuperintelligencia-törekvéseinkhez, miután felvettük az embereket, és elvégeztük az éves költségvetési és tervezési feladatokat.

Az információk szerint a Meta nemrég négy csapatra osztotta AI-tevékenységét: egy gépi szuperintelligenciára összpontosító "TBD lab" (To Be Determined) csoportra, egy AI-termékfejlesztő részlegre, egy infrastruktúra-divízióra, valamint egy hosszabb távú projektekkel foglalkozó egységre.

Mind a négy csoport a "Meta Superintelligence Labs" részét képezi, amely név Mark Zuckerberg vezérigazgató azon törekvését tükrözi, hogy olyan mesterséges intelligenciát építsen, amely felülmúlja a legokosabb embereket a kognitív feladatokban.

E cél érdekében a Meta idén agresszíven költött az AI-ra. Ez magában foglalta a csúcstehetségek elcsábítását más AI-cégektől, állítólag akár 100 millió dolláros aláírási bónuszokkal. Az egyik legagresszívebb lépése során a Meta megszerezte Alexandr Wangot, a Scale AI alapítóját, egy olyan ügylet részeként, amelyben a Facebook anyavállalata 14,3 milliárd dollárt fizetett az AI-startup 49%-os részesedéséért. Wang most a vállalat nyílt forráskódú Llama nyelvi modelljeinek fejlesztésére összpontosító AI-részleget vezeti.

Bár a Meta agresszív felvételi stratégiája az elmúlt hónapokban a magas összegek miatt került címlapokra, más technológiai óriáscégek is milliárdokat költöttek AI-tehetségekre, kutatás-fejlesztésre és infrastruktúrára.

A toborzás hirtelen felfüggesztése egy olyan időszakban következett be, amikor növekvő aggodalmak merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az AI-befektetések túl gyorsan haladnak, miközben az amerikai technológiai részvények körében szélesebb körű eladási hullám zajlik.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy szerinte az AI-piacon lufi alakult ki. Számos technológiai elemző és befektető azonban nem ért ezzel egyet.

Az AI-ökoszisztéma egyes részei idővel mutathatnak némi túlértékeltséget, de összességében úgy gondoljuk, hogy a technológiai részvények alulértékeltek a negyedik ipari forradalom fényében

- mondta Dan Ives, a Wedbush Securities technológiai elemzője. Elutasította azt az elképzelést is, hogy a Meta jelentősen visszafogná az AI-kiadásokat, mondván, hogy a Meta egyszerűen "emésztési fázisban" van egy hatalmas költekezési hullám után.

Daniel Newman, a Futurum Group vezérigazgatója szerint a vállalatnak valószínűleg időre van szüksége az új tehetségek elhelyezéséhez és értékeléséhez, mielőtt további befektetéseket eszközölne AI-csapataiba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

