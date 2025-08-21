A Playstation sem ússza meg a vámokat, nagyot emel az árakon a Sony

A japán technológiai óriás körülbelül 50 dollárral emeli meg a PlayStation 5 konzolok árát az amerikai piacon.

Isabelle Tomatis, a Sony Interactive Entertainment globális marketingért felelős alelnöke blogbejegyzésében a "kihívásokkal teli gazdasági környezetet" jelölte meg az áremelés okaként.

Mindhárom PlayStation 5 modell ára hasonló mértékben emelkedik. A legdrágább Pro verzió új ajánlott fogyasztói ára 749,99 dollár lesz, míg az alapmodell 499,99 dollárba kerül majd.

Az áremelés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámokkal, amelyek az USA legtöbb kereskedelmi partnerét, köztük Japánt is érintik. Az amerikai importőröknek jelenleg 15%-os vámot kell fizetniük a japán termékek után.

A Sony közleménye szerint a PlayStation 5-höz tartozó kiegészítők árai változatlanok maradnak,

és más országokban egyelőre nem terveznek áremelést.

A vállalat korábban már emelte konzoljai árát az Egyesült Királyságban és Európában, a magas inflációra és az ingadozó árfolyamokra hivatkozva.

Az amerikai gamerek más gyártóknál is hasonló áremelésekkel szembesülnek. A Nintendo nemrég emelte az eredeti Nintendo Switch árát, a Microsoft pedig idén több országban is drágította Xbox konzoljait és kiegészítőit.

Az elmúlt hónapokban számos nagyvállalat figyelmeztetett a vámok hatásaira. A Home Depot amerikai barkácsáruházlánc a héten jelezte, hogy egyes importált termékek árai emelkedhetnek az új vámok miatt. Az Adidas sportszergyártó júliusban közölte, hogy a vámok további 200 millió eurós költséget jelentenek számára, és megerősítette, hogy emelni fogja árait az amerikai vásárlók számára. Versenytársa, a Nike májusban jelentette be, hogy júniustól emeli egyes cipői és ruházati termékei árát az amerikai piacon.

