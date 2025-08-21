Esett a magyar tőzsde

Vegyes mozgások voltak ma jellemzők az európai piacokon, melyben a magyar piac az alulteljesítők között volt.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Két hazai blue chip, a Mol és a Richter árfolyama emelkedett ma, mindkettő 0,1 százalékkal, eközben a Magyar Telekom és az OTP árfolyama esett, előbbi 0,2, utóbbi 0,8 százalékot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban az Appeninn és a Rába teljesített, előbbi 4,7, utóbbi 2,4 százalékot erősödött, a sor végén az ANY állt 3,0 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Portfolio

