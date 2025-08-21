Gyenge kezdés a magyar tőzsdén

Kedden még csúcsok dőltek a magyar tőzsdén, a tegnapi szünnapot követen viszont esik a BUX index.

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékot esett, így jelenleg 106 063 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a Graphisoft Park teljesít, míg a leggyengébben az ANY és az Alteo indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Mol is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

