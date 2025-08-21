  • Megjelenítés
Kiderült, meddig lehet osztalékért venni Navigator-részvényt
Kiderült, meddig lehet osztalékért venni Navigator-részvényt

A Navigator Investments közzétette az osztalékfizetésre vonatkozó legfontosabb információkat.

A Navigator Investments a 2024. évi eredménytartalék terhére részvényenként bruttó 0,4 forint osztalékot fizet minden 10 forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény után.

  • A Budapesti Értéktőzsdén a 2024. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2025. szeptember 9-én, kedden lehet kereskedni, így a részvény 2025. szeptember 10-től osztalékszelvény nélkül (ex-dividend) forog.
  • A jogosultságot meghatározó fordulónap 2025. szeptember 11., csütörtök,
  • a tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. 2025. szeptember 12-én, pénteken végzi.
  • Az osztalék kifizetése 2025. szeptember 22-én, hétfőn kezdődik.

Osztalékra az jogosult, aki a fordulónapon Navigator Investments törzsrészvénnyel rendelkezik, és akit a KELER a 2025. szeptember 12-én elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben feltüntet; a kifizetés további feltétele, hogy a részvényes adatai a számlavezetőjén keresztül a KELER Zrt. által előírt módon és formában maradéktalanul rendelkezésre álljanak.

