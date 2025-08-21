Ma is mínuszban zárt az amerikai tőzsde

Az amerikai piacnyitás előtt jelentős mínuszba került a Walmart árfolyama, miután a cég második negyedéves profitja alacsonyabb lett a vártnál. A Walmart 0,68 dolláros tiszított EPS-t jelentett, szemben a 0,73 dolláros várakozással, noha a bevétel felülmúlta az előrejelzéseket.

Bár a cég emelte az egész éves előrejelzését, a Q3-as EPS‑prognózis (0,58–0,60 dollár) visszafogott volt, és a vámok miatti költségnyomás továbbra is kockázat, ami óvatossá tette a befektetőket.

A magas előzetes várakozások mellett ez „jó, de nem elég jó” jelentésnek hatott, így 3,4 százalékot esett a Walmart árfolyama a piacnyitás előtt.