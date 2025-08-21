Még a legoptimistább várakozásokat is túlszárnyalta a dunavecsei okosgyár napelemes rendszere

A vállalat dunavecsei üzemének tetején
közel 5 ezer négyzetméternyi napelemet helyeztek el,
mintegy 885 000 kWh éves tervezett teljesítménnyel.
A naperőmű kivitelezéséért és hosszú távú működtetésért felelős E.ON, ahol lehetséges volt, Schneider Electric alkatrészeket épített be. Az eredeti tervek szerint a napelemes rendszer a DSPS teljes villamosenergia-igényének mintegy 30 százalékát fedezte volna. Azonban idén júniusban, sikerült ezt az elvárást jelentősen túlszárnyalni és az üzem teljes fogyasztásának – amiben benne van az épület működtetése és a termelés által igényelt villamos energia is – 40 százalékát biztosította a Dunavecsén telepített rendszer. A napenergia-termelés hatékonyságát jól mutatja, hogy júniusban több olyan nap is volt, amikor
a rendszer termelése átlépte a 6000 kWh-t
- amivel adott napokon már 30 átlagos magyar háztartás havi fogyasztásának megfelelő áramot termeltek.
A közleményben a vállalat hozzáteszi, hogy DSPS-ben a napelemes elektromos energia termelés mellett számos egyéb, zöld megoldást is alkalmaznak. Az üzemben a hűtés-fűtésről geotermikus rendszer gondoskodik. Öntözésre és a mosdók öblítésére a telephelyen összegyűjtött esővizet használják. Azokhoz a kijáratokhoz, ahol teherforgalom van, légzsilipeket telepítettek, a kamiondokkoló állomásokat energiahatékony módon alakították ki úgy, hogy elkerüljék a hőveszteséget. A termeléshez szükséges sűrített levegőt előállított légkompresszor által kibocsájtott hulladékhőt melegvíz előállítására hasznosítják, amellyel szükség szerint a gyártócsarnok fűthető.
Az öltözőkben, mosdókban, tárgyalókban, irodákban a Schneider Electric által gyártott és forgalmazott „Okos megoldások” – jelenlét és mozgásérzékelők, levegő minőség szenzorok hőmérsékleti jeladó alapján szabályozzák többek között a légkezelő rendszert, a klimatizálást, és a LED világítást - emelte ki a vállalat. Az elektromos járművek számára 30 e-autó és 25 e-bike töltőállomást is telepítettek, amelyek a napelemek által megtermelt – így megújuló energiaforrásból származó – szén-dioxid kibocsátás mentes zöld energiát egyenesen a környezetbarát közlekedés lehetőségét biztosító járművekbe továbbítják.
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Még a legoptimistább várakozásokat is túlszárnyalta a dunavecsei okosgyár napelemes rendszere
Rekorder termelést hozott.
Megint pocsék amerikai munkaerőpiaci adat érkezett
A várakozásokat felülmúló növekedés volt a munkanélküliségben.
Egy kiadós esés első jeleit látjuk a tőzsdéken? Véleményt mondott a Citi
Nyugtat a bank elemzője.
Ukrajnában jól ismert taktikát vetettek be a radikális iszlamisták: megállíthatatlanul terjed az oroszok hadviselése
Tökéletesre fejlesztették a harcmodort.
Egységesen 3 százalékra csökkenhet a Széchenyi Kártya Program hiteleinek a kamata
A programot koordináló KAVOSZ üdvözölte a javaslatot.
Ez durva: betiltanák, hogy nyugdíjat is kapjanak az állami alkalmazottak
Vagy nyugdíj, vagy fizetés.
Elkezdtek szenvedni a tőzsde sztárrészvényei, a Goldman Sachs szerint viszont itt az ideje beszállni
Vételi lehetőséget látnak az esésben.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.