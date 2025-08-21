Még a legoptimistább várakozásokat is túlszárnyalta a dunavecsei okosgyár napelemes rendszere

A vállalat dunavecsei üzemének tetején

közel 5 ezer négyzetméternyi napelemet helyeztek el,

mintegy 885 000 kWh éves tervezett teljesítménnyel.

A naperőmű kivitelezéséért és hosszú távú működtetésért felelős E.ON, ahol lehetséges volt, Schneider Electric alkatrészeket épített be. Az eredeti tervek szerint a napelemes rendszer a DSPS teljes villamosenergia-igényének mintegy 30 százalékát fedezte volna. Azonban idén júniusban, sikerült ezt az elvárást jelentősen túlszárnyalni és az üzem teljes fogyasztásának – amiben benne van az épület működtetése és a termelés által igényelt villamos energia is – 40 százalékát biztosította a Dunavecsén telepített rendszer. A napenergia-termelés hatékonyságát jól mutatja, hogy júniusban több olyan nap is volt, amikor

a rendszer termelése átlépte a 6000 kWh-t

- amivel adott napokon már 30 átlagos magyar háztartás havi fogyasztásának megfelelő áramot termeltek.

A közleményben a vállalat hozzáteszi, hogy DSPS-ben a napelemes elektromos energia termelés mellett számos egyéb, zöld megoldást is alkalmaznak. Az üzemben a hűtés-fűtésről geotermikus rendszer gondoskodik. Öntözésre és a mosdók öblítésére a telephelyen összegyűjtött esővizet használják. Azokhoz a kijáratokhoz, ahol teherforgalom van, légzsilipeket telepítettek, a kamiondokkoló állomásokat energiahatékony módon alakították ki úgy, hogy elkerüljék a hőveszteséget. A termeléshez szükséges sűrített levegőt előállított légkompresszor által kibocsájtott hulladékhőt melegvíz előállítására hasznosítják, amellyel szükség szerint a gyártócsarnok fűthető.

Az öltözőkben, mosdókban, tárgyalókban, irodákban a Schneider Electric által gyártott és forgalmazott „Okos megoldások” – jelenlét és mozgásérzékelők, levegő minőség szenzorok hőmérsékleti jeladó alapján szabályozzák többek között a légkezelő rendszert, a klimatizálást, és a LED világítást - emelte ki a vállalat. Az elektromos járművek számára 30 e-autó és 25 e-bike töltőállomást is telepítettek, amelyek a napelemek által megtermelt – így megújuló energiaforrásból származó – szén-dioxid kibocsátás mentes zöld energiát egyenesen a környezetbarát közlekedés lehetőségét biztosító járművekbe továbbítják.