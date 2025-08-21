  • Megjelenítés
Rossz hírt kaptak a befektetők: a várakozásoknál is gyengébb lett az eredmény a német energetikai óriásnál
Üzlet

Rossz hírt kaptak a befektetők: a várakozásoknál is gyengébb lett az eredmény a német energetikai óriásnál

Portfolio
Az RWE, Németország egyik legnagyobb energetikai vállalata a vártnál gyengébb eredményeket jelentett 2025 első félévében - írta meg az energynews.

Az RWE korrigált EBITDA-ja 2,14 milliárd euróra csökkent 2025 első hat hónapjában,

ami több mint 25%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest

- ez még az elemzők által várt 2,24 milliárd eurós előrejelzéstől is elmaradt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A gyengébb teljesítmény mögött leginkább a vállalat hatalmas szélerőmű-portfóliója áll, ugyanis a szokatlanul gyenge széljárás negatívan befolyásolta a megújuló energiatermelést. De nem csak a szél a hibás: a vállalat kereskedelmi üzletága, amely gyakran tompítja a termelésben jelentkező ingadozásokat, különösen gyenge eredményt produkált. Az üzletág alaptevékenységből származó nyeresége 95%-kal zuhant, mindössze 16 millió eurót érve el az első félévben.

A visszaesés ellenére a vállalat megerősítette teljes évre vonatkozó előrejelzését. Az RWE továbbra is 4,55 és 5,15 milliárd euró közötti korrigált EBITDA-t vár 2025-re, ami arra utal, hogy bízik a második félévi teljesítmény javulásában. A vezetőség megerősítette azt a tervét is, hogy 1,20 euró osztalékot fizet részvényenként, hangsúlyozva elkötelezettségét a részvényesi hozamok mellett még a nehéz működési környezetben is.

Kapcsolódó cikkünk

Az egyik legnagyobb német cég felfüggesztette az amerikai szélenergia-projektjeit

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages investor chart 1253793575-árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-laptop-pénzügy-részvény-tőzsde
Üzlet
Vihar előtti csend a tőzsdéken
Pénzcentrum
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility