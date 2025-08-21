Rossz hírt kaptak a befektetők: a várakozásoknál is gyengébb lett az eredmény a német energetikai óriásnál

Az RWE korrigált EBITDA-ja 2,14 milliárd euróra csökkent 2025 első hat hónapjában,
ami több mint 25%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest
- ez még az elemzők által várt 2,24 milliárd eurós előrejelzéstől is elmaradt.
A gyengébb teljesítmény mögött leginkább a vállalat hatalmas szélerőmű-portfóliója áll, ugyanis a szokatlanul gyenge széljárás negatívan befolyásolta a megújuló energiatermelést. De nem csak a szél a hibás: a vállalat kereskedelmi üzletága, amely gyakran tompítja a termelésben jelentkező ingadozásokat, különösen gyenge eredményt produkált. Az üzletág alaptevékenységből származó nyeresége 95%-kal zuhant, mindössze 16 millió eurót érve el az első félévben.
A visszaesés ellenére a vállalat megerősítette teljes évre vonatkozó előrejelzését. Az RWE továbbra is 4,55 és 5,15 milliárd euró közötti korrigált EBITDA-t vár 2025-re, ami arra utal, hogy bízik a második félévi teljesítmény javulásában. A vezetőség megerősítette azt a tervét is, hogy 1,20 euró osztalékot fizet részvényenként, hangsúlyozva elkötelezettségét a részvényesi hozamok mellett még a nehéz működési környezetben is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A Meta Platforms hirtelen befagyasztotta a munkaerőfelvételt az AI-részlegében
Nagyon komoly összegeket költöttek szakemberekre.
Egykori bankár perli a Deutsche Bankot: milliárdos botrány részletei kerültek napvilágra
A Deutsche Bank tagadja a vádakat.
Ezt a gazdasági mutatót a világ lakmuszpapírjának nevezik - most nagyon furcsa jelzést küdött
Ellentmond a várakozásoknak, amit látunk.
Otthon Start Program: máris könnyítés jöhet, vizsgálja a lehetőséget a kormány
A fiatalok számára tennék még könnyebbé az igénybevételt.
Hatott Trump nyomása: hatalmas fegyverkezést hirdetett Kína ősellensége
Nagy lépést tenne a kormány.
Kiállította a szegénységi bizonyítványt Donald Trump kémfőnöke: radikális átalakítás jön
Szerinte túl sok a visszaélés, a szivárogtatás és a politikai manipuláció.
Begyújtotta a rakétákat a világ egyik leggazdagabb országa
Még gazdagabbak lették félév alatt.
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?