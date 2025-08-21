Rossz hírt kaptak a befektetők: a várakozásoknál is gyengébb lett az eredmény a német energetikai óriásnál

Az RWE korrigált EBITDA-ja 2,14 milliárd euróra csökkent 2025 első hat hónapjában,

ami több mint 25%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest

- ez még az elemzők által várt 2,24 milliárd eurós előrejelzéstől is elmaradt.

A gyengébb teljesítmény mögött leginkább a vállalat hatalmas szélerőmű-portfóliója áll, ugyanis a szokatlanul gyenge széljárás negatívan befolyásolta a megújuló energiatermelést. De nem csak a szél a hibás: a vállalat kereskedelmi üzletága, amely gyakran tompítja a termelésben jelentkező ingadozásokat, különösen gyenge eredményt produkált. Az üzletág alaptevékenységből származó nyeresége 95%-kal zuhant, mindössze 16 millió eurót érve el az első félévben.

A visszaesés ellenére a vállalat megerősítette teljes évre vonatkozó előrejelzését. Az RWE továbbra is 4,55 és 5,15 milliárd euró közötti korrigált EBITDA-t vár 2025-re, ami arra utal, hogy bízik a második félévi teljesítmény javulásában. A vezetőség megerősítette azt a tervét is, hogy 1,20 euró osztalékot fizet részvényenként, hangsúlyozva elkötelezettségét a részvényesi hozamok mellett még a nehéz működési környezetben is.

