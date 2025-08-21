Sorra hódítja meg az európai piacot a brit fejlesztésű kis moduláris reaktor

A Rolls-Royce SMR sikeresen jutott tovább a svédországi Vattenfall energetikai vállalat által indított projekt-értékelési folyamaton, ami most a végső kiválasztási szakaszba lépett. Siker esetén a vállalat kezdetben három kis moduláris reaktort szállíthat Svédországnak.

Chris Cholerton, a Rolls-Royce SMR vezérigazgatója elmondta:

Rendkívül büszkék vagyunk, hogy a Vattenfall a Rolls-Royce SMR-t választotta az egyik esélyes nukleáris technológiának ebben a rendkívül szigorú kiválasztási folyamatban.

Svédországnak előrejelzések szerint további 100-250 TWh villamos energiára lesz szüksége a következő 25 évben, és a nukleáris energia fontos szerepet játszik majd e cél elérésében. A Vattenfall az első egységeket a Värö-félszigeten található Ringhals telephelyen tervezi létrehozni, ahol már működik egy, a Vattenfall által üzemeltetett atomerőmű.

A friss bejelentés tovább erősítheti a vállalat SMR-piaci pozícióját, hiszen technológiáját korábban már kiválasztotta a brit Great British Energy – Nuclear az Egyesült Királyság első kis moduláris reaktorainak megvalósításához, valamint a cseh CEZ is, amely akár 3 GW új kapacitást tervez telepíteni kis reaktorokból összeállítva.