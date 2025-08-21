  • Megjelenítés
Sorra hódítja meg az európai piacot a brit fejlesztésű kis moduláris reaktor
Üzlet

Sorra hódítja meg az európai piacot a brit fejlesztésű kis moduláris reaktor

Portfolio
A brit Rolls-Royce SMR vállalat által kifejlesztett kis moduláris reaktor (SMR) technológiája bejutott a svédországi kiválasztási folyamat döntő szakaszába, ahol már csupán két vállalat maradt versenyben a megbízásért - írta meg a Rolls-Royce SMR.

A Rolls-Royce SMR sikeresen jutott tovább a svédországi Vattenfall energetikai vállalat által indított projekt-értékelési folyamaton, ami most a végső kiválasztási szakaszba lépett. Siker esetén a vállalat kezdetben három kis moduláris reaktort szállíthat Svédországnak.

Chris Cholerton, a Rolls-Royce SMR vezérigazgatója elmondta:

Rendkívül büszkék vagyunk, hogy a Vattenfall a Rolls-Royce SMR-t választotta az egyik esélyes nukleáris technológiának ebben a rendkívül szigorú kiválasztási folyamatban.

Svédországnak előrejelzések szerint további 100-250 TWh villamos energiára lesz szüksége a következő 25 évben, és a nukleáris energia fontos szerepet játszik majd e cél elérésében. A Vattenfall az első egységeket a Värö-félszigeten található Ringhals telephelyen tervezi létrehozni, ahol már működik egy, a Vattenfall által üzemeltetett atomerőmű.

A friss bejelentés tovább erősítheti a vállalat SMR-piaci pozícióját, hiszen technológiáját korábban már kiválasztotta a brit Great British Energy – Nuclear az Egyesült Királyság első kis moduláris reaktorainak megvalósításához, valamint a cseh CEZ is, amely akár 3 GW új kapacitást tervez telepíteni kis reaktorokból összeállítva.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages investor chart 1253793575-árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-laptop-pénzügy-részvény-tőzsde
Üzlet
Romlik a hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Pénzcentrum
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility