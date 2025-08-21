Véleményt mondott a Nyomdáról a Concorde

Az ANY kedden tette közzé első féléves eredményeit:
- a második negyedévi bevételek 15,2 milliárd forintot tettek ki, ami 11%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, így az első félév bevételei 38,7 milliárd forintot tettek ki (+11% év/év). A Concorde megjegyzi, hogy a tavalyi második negyedéves bevételeket a választásokkal kapcsolatos bevételek támogatták, ezért nem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani a negyedéves csökkenésnek.
- Hasonlóképpen, a negyedéves nettó nyereség 24%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, míg az ANY tulajdonosaira jutó felső félévi nettó nyereség 40%-kal, 5,3 milliárd forintra nőtt az előző évhez képest.
- A második negyedévi 97 forintos egy részvényre jutó eredmény (EPS) alapján az első félévi EPS 372 forintra tehető.
- A második negyedévi jövedelmezőség kissé csökkent, míg az első félév marzsai nőttek az előző év azonos időszakához képest. Ez a jövedelmi dinamika nem meglepő, mivel az első negyedévi eredményeket jelentősen növelték az afrikai projektekből származó jelentős mérföldkő bevételek.
Főbb pozitívumok: az első félév eredményei szilárd növekedést mutatnak; az exportvolumenek továbbra is magasak.
Főbb negatívumok: a második negyedévi eredmények és jövedelmezőség csökkentek, mivel a mérföldkő bevételek nagy része 2025. első negyedévében realizálódott.
A Concorde szerint a negatív negyedéves dinamika nem jelentős, mivel az első negyedéves eredményeket kiemelkedő mérföldkő bevételek emelték. Véleményük szerint az első félév eredményei ezért nagyon erősek, és biztató növekedést mutatnak az előző évek eredményeihez képest. A mérleg továbbra is szilárd, csökkenő tőkeáttétellel, miközben a követelések jelentősen nőttek az előző évhez képest, ami feltehetően támogatja a harmadik negyedéves eredményeket és bevételeket - véli a Concorde.
A friss eredményeket figyelembe véve a Concorde változatlanul hagyta becsléseit, az egész évre 625 forintos EPS-t és 547 forintos osztalékot prognosztizálnak, 76,7 milliárd forintos bevétel mellett.
Az elemzőház osztalék nélküli célárát 6725 forinton hagyta, ajánlását viszont a korábbi akkumulációról semlegesre változtatta.
A keddi 8120 forintos záróárfolyamhoz képest a Concorde célára több mint 17 százalékkal alacsonyabb.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
