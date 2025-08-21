Vihar előtti csend a tőzsdéken

Vegyes mozgások Európában
Iránykereséssel indul a nap az európai piacokon, a DAX stagnál, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze feljebb került 0,2 százalékkal, a spanyol piac stagnál.
Gyenge kezdés a magyar tőzsdén
Kedden még csúcsok dőltek a magyar tőzsdén, a tegnapi szünnapot követen viszont esik a BUX index.
A Meta Platforms hirtelen befagyasztotta a munkaerőfelvételt az AI-részlegében
A Meta Platforms felfüggesztette a mesterséges intelligencia részlegébe történő toborzását, véget vetve annak a költekezési hullámnak, amely során számos drága AI-szakembert szerződtetett - írta a CNBC.
Kis emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyes mozgások látszanak, a Nikkei 0,61 százalékot esett, a Hang Seng 0,28 százalékos mínuszban van, a sanghaji tőzsde viszont 0,24 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,19 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,41 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Csütörtökön délelőtt a francia, a német és az euróövezeti beszerzési menedzserindexek kerülnek napvilágra, amelyek átfogó képet adnak a feldolgozóipar és a szolgáltatások aktuális helyzetéről. Magyarországon az MNB közzéteszi a befektetési alapok és a befektetési vállalkozások második negyedéves adatait. Délután az USA-ban a heti munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index következik, amelyek gyorsjelzést adnak a munkaerőpiaci és feldolgozóipari folyamatokról. Ugyancsak ekkor jön a Conference Board kompozit vezető indikátora, amely a jövőbeli gazdasági trendeket próbálja előre jelezni, valamint az eurózóna augusztusi fogyasztói bizalmi indexe.
Ma elkezdődik a Jackson Hole-i jegybankári találkozó, amely a világ egyik legfontosabb gazdaságpolitikai fórumának számít, ahol központi banki vezetők, döntéshozók és közgazdászok vitatják meg a globális gazdaság aktuális kérdéseit és a lehetséges politikai válaszokat. Az idei, augusztus 21–23. között zajló konferencia központi témája a munkaerőpiac átalakulása, különös tekintettel a demográfiai folyamatokra, a termelékenységre és a makrogazdasági politikára.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 938,31
|0,0%
|0,0%
|1,3%
|5,6%
|10,0%
|62,0%
|S&P 500
|6 395,78
|-0,2%
|-1,1%
|1,6%
|8,7%
|14,3%
|88,9%
|Nasdaq
|23 249,57
|-0,6%
|-2,5%
|0,8%
|10,6%
|17,9%
|102,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 888,55
|-1,5%
|-0,9%
|7,7%
|7,5%
|12,7%
|87,4%
|Hang Seng
|25 165,94
|0,2%
|-1,7%
|1,4%
|25,5%
|43,7%
|1,5%
|CSI 300
|4 271,4
|1,1%
|2,3%
|5,2%
|8,6%
|28,2%
|-8,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 276,97
|-0,6%
|0,4%
|-0,1%
|21,9%
|32,2%
|89,2%
|CAC
|7 973,03
|-0,1%
|2,2%
|1,9%
|8,0%
|6,5%
|62,3%
|FTSE
|9 288,14
|1,1%
|1,3%
|3,3%
|13,6%
|12,3%
|54,5%
|FTSE MIB
|42 864,81
|-0,4%
|1,6%
|6,3%
|25,4%
|29,6%
|116,9%
|IBEX
|15 292,1
|-0,1%
|1,8%
|9,3%
|31,9%
|37,9%
|118,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 542,8
|0,0%
|1,7%
|5,2%
|34,3%
|47,4%
|195,6%
|ATX
|4 808,39
|-0,8%
|1,9%
|7,2%
|31,3%
|32,1%
|118,6%
|PX
|2 310,29
|-0,3%
|0,5%
|5,6%
|31,3%
|46,0%
|159,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 970
|0,0%
|1,8%
|7,9%
|42,8%
|70,2%
|186,8%
|Mol
|3 006
|0,0%
|0,3%
|-1,4%
|10,1%
|10,4%
|74,9%
|Richter
|10 740
|0,0%
|2,4%
|5,3%
|3,3%
|3,7%
|48,5%
|Magyar Telekom
|1 984
|0,0%
|4,4%
|12,0%
|55,7%
|88,2%
|424,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,19
|1,3%
|0,8%
|-6,3%
|-11,4%
|-14,7%
|49,9%
|Brent
|66,87
|1,6%
|1,8%
|-3,5%
|-10,5%
|-13,5%
|48,7%
|Arany
|3 342,86
|0,6%
|-0,5%
|-0,3%
|27,3%
|33,1%
|72,1%
|Devizák
|EURHUF
|394,7
|0,2%
|-0,2%
|-1,1%
|-4,1%
|0,3%
|12,9%
|USDHUF
|338,4207
|0,3%
|0,3%
|-1,2%
|-14,8%
|-4,4%
|14,7%
|GBPHUF
|455,8950
|0,0%
|-0,5%
|-0,9%
|-8,4%
|-1,0%
|17,4%
|EURUSD
|1,1663
|-0,1%
|-0,5%
|0,1%
|12,6%
|5,0%
|-1,5%
|USDJPY
|147,7300
|0,0%
|0,4%
|-0,5%
|-6,0%
|1,5%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3473
|-0,2%
|-0,7%
|0,2%
|7,6%
|3,4%
|2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|114 263
|1,2%
|-7,4%
|-3,2%
|21,1%
|93,6%
|863,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|-0,4%
|1,2%
|-3,5%
|-6,6%
|12,0%
|578,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|-1,4%
|1,2%
|0,8%
|13,1%
|23,9%
|-607,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,04
|0,0%
|0,0%
|-0,7%
|6,3%
|10,0%
|202,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
