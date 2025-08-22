Az Nvidia állítólag leállította a Kínának szánt chipek gyártását

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A The Information pénteki jelentése szerint az Nvidia utasította beszállítóit,

hogy függesszék fel a Kína számára tervezett H20 chipek gyártását.

A döntés hetekkel azután született, hogy a kínai kormány állítólagos biztonsági aggályokra hivatkozva megtiltotta a helyi technológiai vállalatoknak a chipek vásárlását.

Az Nvidia állítólag felszólította az arizonai Amkor Technology-t, amely a H20 chipek csomagolását végzi, valamint a dél-koreai Samsung Electronics-ot, amely memóriát szállít ezekhez, hogy állítsák le a gyártást. Egy másik jelentés szerint a Foxconn-t is utasították a H20-hoz kapcsolódó munkálatok felfüggesztésére.

Az Nvidia szóvivője a CNBC megkeresésére csak annyit közölt:

Folyamatosan kezeljük ellátási láncunkat a piaci feltételek figyelembevételével.

A hír tovább növeli a bizonytalanságot a H20 chipek kínai piacra való visszatérésével kapcsolatban, miután Washington korábban exportengedélyeket ígért, amelyek lehetővé tennék a chipek szállítását Kínába, miután azok értékesítését áprilisban gyakorlatilag betiltották.

A múlt hónapban a Kínai Kiberbiztonsági Hivatal bekérette az Nvidiát nemzetbiztonsági aggályok miatt, és információkat kért a chipekről. Peking attól tart, hogy a chipek tartalmazhatnak bizonyos nyomkövető technológiát vagy "kiskapukat", amelyek lehetővé teszik a távoli irányítást.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója pénteken Tajvanon újságíróknak nyilatkozva elismerte, hogy Kína kérdéseket tett fel a biztonsági "kiskapukkal" kapcsolatban, és a vállalat egyértelművé tette, hogy ilyenek nem léteznek.

Reméljük, hogy a kínai kormánynak adott válaszunk elegendő lesz. Tárgyalunk velük

- mondta, hozzátéve, hogy az Nvidia meglepődött a kérdéseken.

Az Nvidia pénteki közleményében hangsúlyozta: "A piac bizalommal használhatja a H20-at", és hozzátette, hogy a chip nem katonai termék és nem kormányzati infrastruktúrához készült.

A múlt hónapban Kína állítólag értesítéseket küldött a nagy technológiai vállalatoknak és AI-fejlesztőknek, amelyekben a H20 chipek használata ellen szólalt fel. A The Information később arról számolt be, hogy Peking felszólított egyes cégeket, köztük a ByteDance-t, az Alibabát és a Tencentet, hogy teljesen állítsák le a chipek megrendelését a nemzetbiztonsági felülvizsgálat befejezéséig.

Az Nvidia korábban nagy győzelemként könyvelte el, amikor Huang a múlt hónapban bejelentette, hogy az amerikai kormány engedélyezni fogja a vállalat H20 chipjeinek értékesítését Kínának. A vezérigazgató lobbizott az amerikai chipkorlátozások ellen, amelyek jelentős hatással voltak az Nvidia üzletmenetére. Az Nvidia májusban 4,5 milliárd dolláros leírást jelentett be az eladatlan H20 készletére vonatkozóan, miután életbe léptek az exportkorlátozások, és közölte, hogy az utolsó pénzügyi negyedévben 2,5 milliárd dollárral magasabb lett volna az értékesítés korlátozások nélkül.

