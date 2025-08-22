Impulzusra várnak a befektetők

Remekel a Duna House részvénye
Ahogy azt mi is megírtuk, rekord negyedévet zárt a Duna House: a második negyedévben az árbevétel 23%-kal, az EBITDA 41%-kal nőtt, az adózott eredmény pedig megduplázódott. A befektetők kifejezetten lelkesen fogadták a friss számokat, magas forgalom mellett már 4 százalékkal kerlt feljebb a vállalat részvénye.
Bizonytalan nyitás a tőzsdéken
Európa vezető tőzsdéin egyelőre nincs meg az irány, az FTSE 100 és a CAC is 0,1 százalékot esett, míg a DAX 0,1 százalékos pluszban van.
10 milliárd dolláros üzletet kötött a Meta
A Meta több mint 10 milliárd dolláros megállapodást kötött a Google felhőszolgáltatásainak igénybevételére, elsősorban mesterséges intelligencia infrastruktúra céljából - írta a Cnbc.
Kisebb pluszban a magyar tőzsde
Óvatos emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban van. A hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a nagybank árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb.
Kiszivárgott: nem mindennapi együttműködésre készült Elon Musk
2025 elején Elon Musk megkereste Mark Zuckerberget, hogy segítsen finanszírozni az OpenAI 97,4 milliárd dolláros felvásárlását - derült ki a csütörtökön nyilvánosságra hozott bírósági iratokból - írta a Cnbc.
Új rekordok születtek a Duna House-nál
Rekord negyedévet zárt a Duna House: a második negyedévben az árbevétel 23%-kal, az EBITDA 41%-kal nőtt, az adózott eredmény pedig megduplázódott. A lendületet főként az olasz és lengyel hitelpiaci élénkülés hajtotta, a menedzsment pedig fenntartja 2025-ös céljait.
Minden fenyegetés hiába: beintettek Trumpnak a nagyhatalmak
India és Oroszország megállapodott a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok bővítéséről, jelezve, hogy az Egyesült Államok vámnyomása nem fogja megakadályozni együttműködésüket - közölte a Cnbc.
84 millió forintért adott el Mol-részvényt egy felsővezető
Ortutay Zsuzsanna értékesített a keddi kereskedési napon 28 ezer Mol-törzsrészvényt, olvasható a BÉT-en közzétett közleményben.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,04 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,35 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
- Rossz hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,25 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones stagnál, a S&P 500 0,02 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a japán inflációs adatokat publikálták, majd Magyarországon a KSH teszi közzé a második negyedéves beruházási statisztikát, ami kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szerkezetének megértéséhez. Délelőtt Németországban a végleges második negyedéves GDP-adat jelenik meg, ami megerősíti, mennyire sikerült az euróövezet legnagyobb gazdaságának elkerülni a recessziós veszélyt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,3 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 785,5
|-0,3%
|-0,3%
|1,0%
|5,3%
|9,5%
|60,3%
|S&P 500
|6 370,17
|-0,4%
|-1,5%
|1,0%
|8,3%
|13,3%
|87,5%
|Nasdaq
|23 142,58
|-0,5%
|-2,9%
|-0,2%
|10,1%
|16,7%
|100,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 610,17
|-0,6%
|-0,1%
|7,0%
|6,8%
|12,3%
|85,9%
|Hang Seng
|25 104,61
|-0,2%
|-1,6%
|0,4%
|25,1%
|44,4%
|0,0%
|CSI 300
|4 288,07
|0,4%
|2,7%
|5,0%
|9,0%
|29,1%
|-9,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 293,34
|0,1%
|-0,3%
|-0,1%
|22,0%
|31,7%
|90,3%
|CAC
|7 938,29
|-0,4%
|0,9%
|1,8%
|7,6%
|5,5%
|62,1%
|FTSE
|9 309,2
|0,2%
|1,4%
|3,3%
|13,9%
|12,4%
|55,1%
|FTSE MIB
|43 013,44
|0,3%
|0,8%
|7,1%
|25,8%
|29,1%
|118,4%
|IBEX
|15 303,8
|0,1%
|0,6%
|9,1%
|32,0%
|37,7%
|119,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 091,9
|-0,4%
|1,3%
|4,7%
|33,7%
|45,0%
|194,3%
|ATX
|4 810,85
|0,1%
|0,8%
|6,7%
|31,3%
|31,3%
|119,2%
|PX
|2 309,75
|0,0%
|0,3%
|5,5%
|31,2%
|45,6%
|157,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 710
|-0,8%
|1,3%
|7,2%
|41,6%
|66,5%
|184,4%
|Mol
|3 008
|0,1%
|0,3%
|-1,1%
|10,2%
|10,3%
|75,0%
|Richter
|10 750
|0,1%
|2,1%
|4,6%
|3,4%
|1,1%
|48,7%
|Magyar Telekom
|1 980
|-0,2%
|4,0%
|11,6%
|55,4%
|87,9%
|423,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,56
|0,6%
|-0,7%
|-5,6%
|-10,9%
|-11,3%
|53,0%
|Brent
|67,68
|1,2%
|1,2%
|-2,3%
|-9,4%
|-12,5%
|52,4%
|Arany
|3 338,8
|-0,1%
|0,0%
|-1,7%
|27,2%
|33,3%
|72,1%
|Devizák
|EURHUF
|396,2500
|0,4%
|0,2%
|-0,7%
|-3,7%
|1,0%
|12,9%
|USDHUF
|341,1097
|0,8%
|0,6%
|0,0%
|-14,1%
|-3,3%
|14,5%
|GBPHUF
|458,1550
|0,5%
|-0,2%
|-0,5%
|-7,9%
|-0,6%
|17,6%
|EURUSD
|1,1617
|-0,4%
|-0,4%
|-0,7%
|12,2%
|4,4%
|-1,4%
|USDJPY
|146,9950
|0,0%
|-0,3%
|-0,3%
|-6,5%
|0,9%
|38,7%
|GBPUSD
|1,3428
|-0,3%
|-1,0%
|-0,5%
|7,2%
|2,8%
|2,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 472
|-1,6%
|-5,0%
|-4,2%
|19,2%
|83,9%
|875,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,31
|1,0%
|0,9%
|-1,5%
|-5,7%
|13,6%
|590,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|1,4%
|1,8%
|5,2%
|14,7%
|26,6%
|-601,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,1
|0,9%
|1,1%
|0,6%
|7,3%
|10,9%
|204,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
