Kivételes karrierlehetőségeket kínál a mesterséges intelligencia a ChatGPT atyja szerint
Portfolio
Sam Altman, a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezérigazgatója szerint az AI-korszak kivételes karrierlehetőségeket kínál a pályakezdőknek, eközben a munkaerőpiacon egyre nagyobb az aggodalom a mesterséges intelligencia térnyerése miatt - számolt be a CNBC.

Altman a "People by WTF" podcastban kifejtette, hogy a mesterséges intelligencia új iparágakat és munkakörök létrejöttét segítheti elő, valamint támogathatja a munkavállalókat új készségek elsajátításában. A 40 éves vezérigazgató szerint különösen a technológia, tudomány és média területén nyílhatnak lehetőségek, ahol az AI-eszközök olyan feladatok elvégzését tehetik lehetővé fiatal szakemberek számára, amelyekhez korábban évtizedes tapasztalatra vagy nagy csapatokra lett volna szükség.

A Világgazdasági Fórum 2025-ös "Future of Jobs" jelentése szerint az AI technológia várhatóan millió új munkakört teremt majd, köztük olyanokat is, amelyek korábban nem léteztek. A jelentés kiemeli, hogy a mesterséges intelligencia "demokratizálhatja a munkához való hozzáférést" a fiatal munkavállalók számára, segítve őket olyan készségek és technikai tudás megszerzésében, amelyekhez egyébként évekig tartó tapasztalat és képzés lenne szükséges.

Bill Gates, a Microsoft társalapítója egy 2023 márciusi blogbejegyzésében azt írta, hogy az AI növelheti a különböző munkakörökben dolgozók termelékenységét, javíthatja a munkavégzést, és felszabadíthatja az embereket a nem kívánt feladatok alól. Gates ugyanakkor elismerte az AI bevezetésével kapcsolatos "valós, de kezelhető" aggályokat is, beleértve a dezinformációt és a munkaerőpiac átalakulását.

Az AI-eszközök növekvő elterjedése azonban már most is érezteti hatását: a Challenger, Gray & Christmas outplacement szolgáltató cég júliusi jelentése szerint az Egyesült Államokban több mint 10 ezer munkahely szűnt meg az AI miatt 2025 első hét hónapjában. A fiatal munkavállalók különösen nehéz helyzetben vannak: az amerikai munkaügyi statisztikák szerint a 22-27 évesek körében közel egy százalékponttal magasabb a munkanélküliségi ráta, mint a teljes felnőtt lakosság körében.

Az MIT kutatói által készített tanulmány szerint a generatív AI munkahelyi bevezetésére tett kísérletek 95%-a nem hozott bevételnövekedést rövid távon. A kutatók több mint 300 olyan vállalatot vizsgáltak, amelyek összesen 40 milliárd dollárt fektettek AI-eszközökbe, és azt találták, hogy

"a túlnyomó többségnek nincs mérhető hatása" az eredményre.

A sikertörténetek főként olyan korai fázisú startupokhoz köthetők, amelyeket fiatal vállalkozók vezetnek, és kifejezetten az üzleti tevékenységükre szabott AI-modelleket használnak.

Steve Blank, a Stanford Egyetem vállalkozói szakértője szerint a generatív AI valóban hatalmas lendületet adhat az első vállalkozásukat indító alapítóknak. Az OpenAI ChatGPT-je vagy az Anthropic Claude-ja segíthet a startup ötletek értékelésében, üzleti tervek készítésében, és pótolhatja a korlátozott tapasztalattal és erőforrásokkal rendelkező kis csapatok hiányosságait.

