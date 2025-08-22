  • Megjelenítés
Masszív áremelés a Teslánál
Üzlet

Masszív áremelés a Teslánál

Portfolio
A Tesla 15 ezer dollárral (5,1 millió forint) emelte a Cybertruck leggyorsabb változatának árát, miközben új szolgáltatáscsomagot vezetett be a modellhez.

A Tesla hivatalos weboldalán található információk szerint a Cyberbeast változat ára 99 990 dollárról

114 990 dollárra emelkedett.

Az áremelés mellett a vállalat bevezette a "Luxe Package" csomagot, amely tartalmazza a felügyelt önvezető rendszert (Full Self-Driving) és ingyenes hozzáférést biztosít a Tesla Supercharger töltőhálózatához.

A Cybertruck többi változatának ára változatlan maradt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Brandon Woyshnis via Getty Images

