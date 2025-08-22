Megvolt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Örültek a tőzsdén a közelgő kamatcsökkentésnek
A Fed elnökének a kamatcsökkentésről szóló beszéde után a Dow és a Nasdaq 1,9%-os, az S&P 500 1,5%-os emelkedéssel zárta a hét utolsó kereskedési napját.
Trump bejelentette, hogy beszáll az állam az Intelbe, szárnyal az árfolyam
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 10%-os részesedést szerez az Intelben, ez pedig a Fehér Ház újabb rendkívüli beavatkozását jelenti a vállalati szférába. Az Intel árfolyama eddig 6,9%-ot emelkedett a hírre.
Óriási összeget fizet Malajziának Amerika legnagyobb bankja
A JPMorgan Chase 330 millió dollárt fizet a maláj kormánynak az 1MDB állami alappal kapcsolatos botrányban játszott szerepének rendezésére. A svájci hatóságok eközben pénzmosás megelőzésének elmulasztása miatt bűnösnek találták a bankot szintén a maláj ügyben.
Szárnyal Amerikai Powell beszéde után
Továbbra is szárnyal a Dow, az amerikai részvényindex csaknem 1000 pontos, közel 2,2%-os pluszban van. Az S&P 500 1,5%-kal, a Nasdaq 1,7%-kal van csütörtöki záróértéke felett. A Dow komponensei közül különösen jól teljesít a Caterpillar és a Home Depot: előbbi 4,6%-os, utóbbi 4,1%-os pluszban van, és a MarketWatch azt írja, a két cég együttesen mintegy 220 pontos lökést adott eddig a Dow-nak.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
A nap végére lefordult a magyar tőzsde, a BUX végül 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot. A blue chipek közül az OTP 0,5 százalékkal emelkedett, a Mol 1,3 százalékot esett, a Magyar Telekom 0,4 százalékot, a Richter pedig 0,2 százalékot esett.
Mit csinál a Csodálatos Hetes?
Ahogy ilyenkor lenni szokott, a kamatkörnyezet alakulására legérzékenyebb technológiai szektor vezető vállalatainak árfolyamai reagáltak a leghevesebben Powell beszédére. Az igazi"nagyágyúk", azaz a Csodálatos Hetes részvények között az alábbi elmozdulásokat láthatjuk:
- Apple: 1,6%
- Microsoft: 0,9%
- Alphabet (Google anyavállalata): 2%
- Amazon: 1,8%
- Nvidia: 0,9%
- Meta Platforms (Facebook anyavállalata): 1,5%
- Tesla: 4,2%
A kriptopiac is meglódult
A kamavágás esélyének növekedése mitatt a tőzsdéken felül a kriptodevizák piacán is heves mozgásokat láthatunk: a bitcoin 3 százalékkal került feljebb, az ethereum viszont már 9 százalékos pluszban van.
Bréking: végre elindulhat a kamatcsökkentés az USA-ban!
Az amerikai gazdaságot értékelve Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke arra utalt, hogy a kockázatok az árstabilitás felől a munkaerőpiac felé tolódtak el, amely indokolttá teszi a monetáris politikai megközelítés módosítását. Mindez azt jelenti, hogy hosszú évek után végre elkezdődhet a politika által is erősen sürgetett kamatvágás az Egyesült Államokban. Powell a Jackson Hole-i beszédében nem utalt időpontra, de elég valószínűnek tűnik, hogy akár már szeptemberben megindulhat a monetáris lazítás, ami a tőkepiacokra is nagy hatással lehet.
Feljebb tették a vezető részvényindexeket
Az amerikai jegybankelnök beszéde közben ralizni kezdtek a vezető amerikai tőzsdék, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq 1,4-1,5-1,7 százalékos pluszban van.
Ütöttek egyet a dolláron, ugrik az arany
Jerome Powell beszédét az amerikai gazdaság értékelésével kezdte. Az elnök értékelése szerint az amerikai gazdaság 2025-ben összességében ellenállónak bizonyult, de a kockázatok egyre inkább eltolódnak. Jelenleg a munkanélküliség alacsony, miközben a kamatszint enyhén korlátozza a gazdaságot.
A felülvizsgált kilátásokat ismertetve Powell kijelentette, hogy a kockázatok eltolódása indokolttá teszi a monetáris politikai stratégia módosítását, ami egyértelműen erősíti a szeptemberi kamatvágásról szóló várakozásokat.
Jerome Powell beszédével párhuzamosan nagyot gyengült a dollár a többi devizával szemben,
ezzel párhuzamosan az arany ára emelkedni kezdett.
Megszólalt Powell, rögtön begyújtotta a rakétát a forint
A nap első felében még folytatódott a forint botladozása, de aztán hamar magára talált a magyar deviza. A befektetők Jerome Powell Fed-elnök szavaira vártak, majd az előadása kezdetekor rögtön megmozdult a piac.
Jön a várva várt beszéd
A Federal Reserve elnöke, Jerome Powell nemsokára tartja éves beszédét a jegybank jackson hole-i szimpóziumán. A várakozások szerint a beszéd áttekinti a gazdasági helyzetet, valamint a Fed ötéves keretrendszerre vonatkozó kilátásait,
a piacok pedig erőteljes jelzéseket remélnek Powelltől egy szeptemberi kamatcsökkentéssel kapcsolatban.
Powell és más jegybankárok ugyanakkor eddig óvatosan közelítettek a monetáris lazításhoz, mivel a vámok inflációra gyakorolt hatása továbbra sem egyértelmű. Ennek ellenére a piacok több mint 70 százalékos esélyt áraznak arra, hogy a Fed jövő havi ülésén kamatot vág, a jelenlegi 4,25–4,50 százalékos szintről, először a 2024. decemberi döntés óta.
A kamatpálya mellett a befektetők kiemelt figyelmet fordítanak majd Powell munkaerőpiaci és inflációs értékelésére is.
Emelkedéssel nyitnak az amerikai tőzsdék
A tőzsdenyitást követően mindhárom vezető amerikai részvényindex emelkedik: a Dow 0,7 százalékkal, az S&P 500 0,4, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Véleményt mondott a Concorde a Duna House-ról
A Duna House ma reggel publikálta második negyedéves eredményeit, amelyek a Concorde friss elemzésében értékelt.
Nem találja az irányt a magyar tőzsde
Felemásan teljesítenek a hazai blue chipek.
Szinte hihetetlen: tízből négyen már az AI-hoz fordulnak befektetési tippekért
A britek 40 százaléka használ mesterséges intelligencia eszközöket pénzügyi tanácsadásra, ami szakértők szerint aggasztó tendencia a megfelelő szakmai háttér hiánya miatt – írja a Financial Times.
Nagy bejelentést tett a DeepSeek
A kínai DeepSeek mesterséges intelligencia startup bejelentette, hogy hamarosan hazai fejlesztésű, új generációs chipek támogatják majd AI modelljeit, miközben frissítette egyik nagy nyelvi modelljét - számolt be a CNBC.
Elképesztő találat: hamarosan rekord mennyiségű olaj szökik a felszínre!
Az Orlen Upstream Norway és partnerei rekordméretű olajfelfedezést tettek a norvég kontinentális talapzaton, amelynek becsült kitermelhetõ készlete elérheti a 134 millió hordó olajegyenértéket - jelentette a Reuters.
Az Nvidia állítólag leállította a Kínának szánt chipek gyártását
Az Nvidia állítólag leállította a Kínának szánt H20 chipek gyártását, miután Peking biztonsági aggályokra hivatkozva megtiltotta a helyi technológiai cégeknek ezek beszerzését - közölte a CNBC.
Remekel a Duna House részvénye
Ahogy azt mi is megírtuk, rekord negyedévet zárt a Duna House: a második negyedévben az árbevétel 23%-kal, az EBITDA 41%-kal nőtt, az adózott eredmény pedig megduplázódott. A befektetők kifejezetten lelkesen fogadták a friss számokat, magas forgalom mellett már 4 százalékkal kerlt feljebb a vállalat részvénye.
Bizonytalan nyitás a tőzsdéken
Európa vezető tőzsdéin egyelőre nincs meg az irány, az FTSE 100 és a CAC is 0,1 százalékot esett, míg a DAX 0,1 százalékos pluszban van.
10 milliárd dolláros üzletet kötött a Meta
A Meta több mint 10 milliárd dolláros megállapodást kötött a Google felhőszolgáltatásainak igénybevételére, elsősorban mesterséges intelligencia infrastruktúra céljából - írta a Cnbc.
Kisebb pluszban a magyar tőzsde
Óvatos emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban van. A hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a nagybank árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb.
Kiszivárgott: nem mindennapi együttműködésre készült Elon Musk
2025 elején Elon Musk megkereste Mark Zuckerberget, hogy segítsen finanszírozni az OpenAI 97,4 milliárd dolláros felvásárlását - derült ki a csütörtökön nyilvánosságra hozott bírósági iratokból - írta a Cnbc.
Új rekordok születtek a Duna House-nál
Rekord negyedévet zárt a Duna House: a második negyedévben az árbevétel 23%-kal, az EBITDA 41%-kal nőtt, az adózott eredmény pedig megduplázódott. A lendületet főként az olasz és lengyel hitelpiaci élénkülés hajtotta, a menedzsment pedig fenntartja 2025-ös céljait.
Minden fenyegetés hiába: beintettek Trumpnak a nagyhatalmak
India és Oroszország megállapodott a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok bővítéséről, jelezve, hogy az Egyesült Államok vámnyomása nem fogja megakadályozni együttműködésüket - közölte a Cnbc.
84 millió forintért adott el Mol-részvényt egy felsővezető
Ortutay Zsuzsanna értékesített a keddi kereskedési napon 28 ezer Mol-törzsrészvényt, olvasható a BÉT-en közzétett közleményben.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,04 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,35 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
- Rossz hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,25 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones stagnál, a S&P 500 0,02 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a japán inflációs adatokat publikálták, majd Magyarországon a KSH teszi közzé a második negyedéves beruházási statisztikát, ami kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szerkezetének megértéséhez. Délelőtt Németországban a végleges második negyedéves GDP-adat jelenik meg, ami megerősíti, mennyire sikerült az euróövezet legnagyobb gazdaságának elkerülni a recessziós veszélyt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,3 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,2 százalékot emelkedett.
