Megvolt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Jerome Powell beszédét az amerikai gazdaság értékelésével kezdte. Az elnök értékelése szerint az amerikai gazdaság 2025-ben összességében ellenállónak bizonyult, de a kockázatok egyre inkább eltolódnak. Jelenleg a munkanélküliség alacsony, miközben a kamatszint enyhén korlátozza a gazdaságot.

A felülvizsgált kilátásokat ismertetve Powell kijelentette, hogy a kockázatok eltolódása indokolttá teszi a monetáris politikai stratégia módosítását, ami egyértelműen erősíti a szeptemberi kamatvágásról szóló várakozásokat.

Jerome Powell beszédével párhuzamosan nagyot gyengült a dollár a többi devizával szemben,

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

ezzel párhuzamosan az arany ára emelkedni kezdett.