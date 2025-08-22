  • Megjelenítés
Mire számíthatunk a tőzsdéken?
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Érkeznek ma fontos gazdasági adatok, hiszen délelőtt Németországban a végleges második negyedéves GDP-adat jelenik meg, ami megerősíti, mennyire sikerült az euróövezet legnagyobb gazdaságának elkerülni a recessziós veszélyt. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti, kisebb esésre lehet számítani az európai piacokon.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,04 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,35 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
  • Rossz hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,25 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones stagnál, a S&P 500 0,02 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a japán inflációs adatokat publikálták, majd Magyarországon a KSH teszi közzé a második negyedéves beruházási statisztikát, ami kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szerkezetének megértéséhez. Délelőtt Németországban a végleges második negyedéves GDP-adat jelenik meg, ami megerősíti, mennyire sikerült az euróövezet legnagyobb gazdaságának elkerülni a recessziós veszélyt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,3 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 785,5 -0,3% -0,3% 1,0% 5,3% 9,5% 60,3%
S&P 500 6 370,17 -0,4% -1,5% 1,0% 8,3% 13,3% 87,5%
Nasdaq 23 142,58 -0,5% -2,9% -0,2% 10,1% 16,7% 100,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 610,17 -0,6% -0,1% 7,0% 6,8% 12,3% 85,9%
Hang Seng 25 104,61 -0,2% -1,6% 0,4% 25,1% 44,4% 0,0%
CSI 300 4 288,07 0,4% 2,7% 5,0% 9,0% 29,1% -9,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 293,34 0,1% -0,3% -0,1% 22,0% 31,7% 90,3%
CAC 7 938,29 -0,4% 0,9% 1,8% 7,6% 5,5% 62,1%
FTSE 9 309,2 0,2% 1,4% 3,3% 13,9% 12,4% 55,1%
FTSE MIB 43 013,44 0,3% 0,8% 7,1% 25,8% 29,1% 118,4%
IBEX 15 303,8 0,1% 0,6% 9,1% 32,0% 37,7% 119,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 091,9 -0,4% 1,3% 4,7% 33,7% 45,0% 194,3%
ATX 4 810,85 0,1% 0,8% 6,7% 31,3% 31,3% 119,2%
PX 2 309,75 0,0% 0,3% 5,5% 31,2% 45,6% 157,6%
Magyar blue chipek              
OTP 30 710 -0,8% 1,3% 7,2% 41,6% 66,5% 184,4%
Mol 3 008 0,1% 0,3% -1,1% 10,2% 10,3% 75,0%
Richter 10 750 0,1% 2,1% 4,6% 3,4% 1,1% 48,7%
Magyar Telekom 1 980 -0,2% 4,0% 11,6% 55,4% 87,9% 423,8%
Nyersanyagok              
WTI 64,56 0,6% -0,7% -5,6% -10,9% -11,3% 53,0%
Brent 67,68 1,2% 1,2% -2,3% -9,4% -12,5% 52,4%
Arany 3 338,8 -0,1% 0,0% -1,7% 27,2% 33,3% 72,1%
Devizák              
EURHUF 396,2500 0,4% 0,2% -0,7% -3,7% 1,0% 12,9%
USDHUF 341,1097 0,8% 0,6% 0,0% -14,1% -3,3% 14,5%
GBPHUF 458,1550 0,5% -0,2% -0,5% -7,9% -0,6% 17,6%
EURUSD 1,1617 -0,4% -0,4% -0,7% 12,2% 4,4% -1,4%
USDJPY 146,9950 0,0% -0,3% -0,3% -6,5% 0,9% 38,7%
GBPUSD 1,3428 -0,3% -1,0% -0,5% 7,2% 2,8% 2,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 472 -1,6% -5,0% -4,2% 19,2% 83,9% 875,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 1,0% 0,9% -1,5% -5,7% 13,6% 590,2%
10 éves német állampapírhozam 2,71 1,4% 1,8% 5,2% 14,7% 26,6% -601,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,1 0,9% 1,1% 0,6% 7,3% 10,9% 204,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Csúnyán megütötték az európai tőzsdéket - Mi történik?

5 dolog, amitől rettegnek a profik

Mondana valamit a világról az amerikai hozamgörbe: mindenki figyel?

