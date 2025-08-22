  • Megjelenítés
Nem találja az irányt a magyar tőzsde
Nem találja az irányt a magyar tőzsde

Felemásan teljesítenek a hazai blue chipek.

A kereskedési nap felénél a BUX-index stagnál. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát

a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Bizonytalan a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és a Mol árfolyama esik, miközben csak az OTP árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó viszont a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Duna House és a MBH JZB vezeti a sort 3,3 illetve 2,2 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Zwack áll 1,9 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 1,61 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a Duna House részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

