Parajdi katasztrófa: már a részvényeseket perli a miniszter, amiért nem mondatják le az igazgatóságot

Radu Miruță gazdasági miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy jogi útra terelték az ügyet, miután a részvényesek közgyűlése nem volt hajlandó összeülni, hogy megállapítsa a vállalat veszteségét a katasztrófa következtében,

ami törvényi alapot adna az igazgatótanácsi tagok leváltására.

Annyira ragaszkodnak a székükhöz, hogy nem hajlandóak összeülni, pedig törvény kötelezi őket erre

– fogalmazott a tárcavezető, aki szerint a részvényesek magatartása törvénysértő, ezért fordultak bírósághoz.

A miniszter július 3-án kezdeményezte a Salrom részvényeseinek közgyűlését, amelyen az igazgatótanácsi tagok mandátumának visszavonását és károkozásért történő felelősségre vonásukat kérte. Miruță határozottan cáfolta azt az állítást, miszerint a katasztrófa előre nem látható lett volna.

Ezeket a hivatalos információkat semmibe vették, a veszélyt semmibe vették

– hangsúlyozta a miniszter, utalva arra, hogy már 2006-ból származó dokumentumok és számos szakvélemény is figyelmeztettek a veszélyre, amelyeket az illetékesek figyelmen kívül hagytak.

A tárcavezető kiemelte, hogy a kockázatokról nemcsak a Salrom, hanem a román vízügyi igazgatóság és az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM) is tudott, sőt a gazdasági minisztérium is felelősséggel tartozik a felügyelete alá tartozó bányavállalat miatt. A katasztrófát a miniszter a román állam tehetetlenségének tulajdonította, ahol az illetékes intézmények "addig hárították a felelősséget, amíg a természetnek már nem volt türelme".

A parajdi sóbányát május végén öntötte el a felette folyó Korond-patak vize, amely néhány nap alatt teljesen elárasztotta a létesítményt. A bánya Székelyföld egyik legjelentősebb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek látogattak, és amely nemcsak a bányászok, hanem a környék vendéglátóipari vállalkozásainak és alkalmazottainak megélhetését is biztosította.

