A Waberer’s nyerte meg az MVM Csoport 2024 decemberében meghirdetett tenderét. A felek 2025. július 3-án írták alá az együttműködési keretmegállapodást, amely három évre szól.
A megállapodás célja, hogy egy egységes, csoportszintű szállítási és logisztikai rendszert alakítsanak ki, amely az MVM cégcsoport volumenéből adódó méretgazdaságosságot kihasználva biztosíthat szolgáltatást a tagvállalatai számára. A rendszer mind az előre tervezett, mind pedig az eseti szállítási igényeket lefedi, ideértve a sürgősségi, 24/7 elérhető szállításokat is, például üzemzavarok elhárítása esetén.
A Waberer’s Logisztika által nyújtott szolgáltatások a logisztikai folyamatok teljes körére kiterjednek: az alapanyagok, vasszerkezetek, kábeldobok, állványrendszerek, építőanyagok, szerszámok, napelemek, valamint a különböző gyártási és karbantartási anyagok szállítására és raktározására is.
A projekt három ütemben valósul meg, amelyek során a tagvállalatok működésének felmérését és az ellátási lánc optimalizálását végzik el.
A partnerség azt jelzi, hogy a Waberer’s komplex logisztikai szolgáltatóként olyan nagyvállalatokkal is együtt tud működni, mint az MVM. A jövőben pedig további hasonló partnerségeket igyekszünk kiépíteni különböző vállalatokkal, mind Magyarországon, mind a régióban
– mondta Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója.
Tamáska József, az MVM Általános vezérigazgató-helyettese hozzátette:
Az integrációs stratégiánk megvalósítása keretében került sor a logisztikai és ellátási tevékenységek felülvizsgálatára, figyelembe véve a méretgazdasági és készletgazdasági tényezőket is. Számunkra a logisztika nem csupán szállítási feladatot jelent, hanem stratégiai fontosságú terület, amely az energiaellátás megbízhatóságát és a beruházások hatékonyságát is támogatja.
Címlapkép forrása: Waberer's
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
