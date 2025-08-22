  • Megjelenítés
Stratégiai megállapodást kötött a Waberer's és az MVM

A Waberer’s Logisztikai Szegmense és az MVM Csoport új, három évre szóló stratégiai együttműködést indít, amelynek célja egy logisztikai és szállítási rendszer kialakítása az energetikai szektorban.

A Waberer’s nyerte meg az MVM Csoport 2024 decemberében meghirdetett tenderét. A felek 2025. július 3-án írták alá az együttműködési keretmegállapodást, amely három évre szól.

A megállapodás célja, hogy egy egységes, csoportszintű szállítási és logisztikai rendszert alakítsanak ki, amely az MVM cégcsoport volumenéből adódó méretgazdaságosságot kihasználva biztosíthat szolgáltatást a tagvállalatai számára. A rendszer mind az előre tervezett, mind pedig az eseti szállítási igényeket lefedi, ideértve a sürgősségi, 24/7 elérhető szállításokat is, például üzemzavarok elhárítása esetén.

A Waberer’s Logisztika által nyújtott szolgáltatások a logisztikai folyamatok teljes körére kiterjednek: az alapanyagok, vasszerkezetek, kábeldobok, állványrendszerek, építőanyagok, szerszámok, napelemek, valamint a különböző gyártási és karbantartási anyagok szállítására és raktározására is.

A projekt három ütemben valósul meg, amelyek során a tagvállalatok működésének felmérését és az ellátási lánc optimalizálását végzik el.

A partnerség azt jelzi, hogy a Waberer’s komplex logisztikai szolgáltatóként olyan nagyvállalatokkal is együtt tud működni, mint az MVM. A jövőben pedig további hasonló partnerségeket igyekszünk kiépíteni különböző vállalatokkal, mind Magyarországon, mind a régióban

– mondta Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója.

Tamáska József, az MVM Általános vezérigazgató-helyettese hozzátette:

Az integrációs stratégiánk megvalósítása keretében került sor a logisztikai és ellátási tevékenységek felülvizsgálatára, figyelembe véve a méretgazdasági és készletgazdasági tényezőket is. Számunkra a logisztika nem csupán szállítási feladatot jelent, hanem stratégiai fontosságú terület, amely az energiaellátás megbízhatóságát és a beruházások hatékonyságát is támogatja.

