  • Megjelenítés
Trump bejelentette, hogy beszáll az állam az Intelbe, szárnyal az árfolyam
Üzlet

Trump bejelentette, hogy beszáll az állam az Intelbe, szárnyal az árfolyam

Portfolio
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 10%-os részesedést szerez az Intelben, ez pedig a Fehér Ház újabb rendkívüli beavatkozását jelenti a vállalati szférába. Az Intel árfolyama eddig 6,9%-ot emelkedett a hírre.

A megállapodás hivatalos bejelentése várhatóan még a nap folyamán megtörténik - írta meg a Reuters. A fejlemény előzményeként Lip-Bu Tan vezérigazgató és Trump elnök találkoztak, miután Trump korábban a vezérigazgató lemondását követelte annak kínai cégekhez fűződő kapcsolatai miatt.

Úgy jött be, hogy meg akarta tartani az állását, és végül 10 milliárd dollárt adott az Egyesült Államoknak

- nyilatkozta Trump pénteken. Az Intel, amelynek részvényei több mint 6%-kal emelkedtek, nem kívánt reagálni a hírre.

A lépést megelőzően a SoftBank Group 2 milliárd dolláros tőkeinjekciót hajtott végre, ami felért egy bizalmi szavazással a nehéz helyzetben lévő, átalakulásban lévő amerikai chipgyártó mellett.

Az elemzők szerint a szövetségi támogatás több mozgásteret adhat az Intelnek veszteséges félvezető üzletága fellendítéséhez, de a vállalat továbbra is termékfejlesztési és ügyfélszerzési nehézségekkel küzd.

Az amerikai elnök rendre több milliárd dolláros kormányzati együttműködéseket szorgalmaz a félvezetők és ritka földfémek területén, ide tartozik az Nvidiával kötött megállapodás és az MP Materials ritkaföldfémet gyártó vállalattal való együttműködés is.

A márciusban kinevezett Intel-vezér feladata az amerikai chipgyártó helyzetének javítása, miután a vállalat 2024-ben 18,8 milliárd dolláros éves veszteséget könyvelt el, amihez foghatóra 1986 óta nem volt példa. A vállalat utoljára 2021-ben produkált pozitív korrigált szabad cash flow-t.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Itt a hét egyik legjobban várt eseménye - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Pénzcentrum
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility