Trump bejelentette, hogy beszáll az állam az Intelbe, szárnyal az árfolyam

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 10%-os részesedést szerez az Intelben, ez pedig a Fehér Ház újabb rendkívüli beavatkozását jelenti a vállalati szférába. Az Intel árfolyama eddig 6,9%-ot emelkedett a hírre.

A megállapodás hivatalos bejelentése várhatóan még a nap folyamán megtörténik - írta meg a Reuters. A fejlemény előzményeként Lip-Bu Tan vezérigazgató és Trump elnök találkoztak, miután Trump korábban a vezérigazgató lemondását követelte annak kínai cégekhez fűződő kapcsolatai miatt.

Úgy jött be, hogy meg akarta tartani az állását, és végül 10 milliárd dollárt adott az Egyesült Államoknak

- nyilatkozta Trump pénteken. Az Intel, amelynek részvényei több mint 6%-kal emelkedtek, nem kívánt reagálni a hírre.

A lépést megelőzően a SoftBank Group 2 milliárd dolláros tőkeinjekciót hajtott végre, ami felért egy bizalmi szavazással a nehéz helyzetben lévő, átalakulásban lévő amerikai chipgyártó mellett.

Az elemzők szerint a szövetségi támogatás több mozgásteret adhat az Intelnek veszteséges félvezető üzletága fellendítéséhez, de a vállalat továbbra is termékfejlesztési és ügyfélszerzési nehézségekkel küzd.

Az amerikai elnök rendre több milliárd dolláros kormányzati együttműködéseket szorgalmaz a félvezetők és ritka földfémek területén, ide tartozik az Nvidiával kötött megállapodás és az MP Materials ritkaföldfémet gyártó vállalattal való együttműködés is.

A márciusban kinevezett Intel-vezér feladata az amerikai chipgyártó helyzetének javítása, miután a vállalat 2024-ben 18,8 milliárd dolláros éves veszteséget könyvelt el, amihez foghatóra 1986 óta nem volt példa. A vállalat utoljára 2021-ben produkált pozitív korrigált szabad cash flow-t.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

