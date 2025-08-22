  • Megjelenítés
Új rekordok születtek a Duna House-nál
Rekord negyedévet zárt a Duna House: a második negyedévben az árbevétel 23%-kal, az EBITDA 41%-kal nőtt, az adózott eredmény pedig megduplázódott. A lendületet főként az olasz és lengyel hitelpiaci élénkülés hajtotta, a menedzsment pedig fenntartja 2025-ös céljait.

A Duna House második negyedéve rekordot hozott: a konszolidált árbevétel 11,8 milliárd forint lett (+23% év/év), az EBITDA 1,83 milliárd forintra emelkedett (+41%), az adózott eredmény pedig 1,25 milliárd forintot ért el (+102%).

A menedzsment által közölt „tisztított core” mutatók is erős operatív dinamikát jeleznek:

a tisztított core EBITDA 1,65 milliárd forint (+40%), a tisztított core adózott eredmény 915 millió forint (+32%).

Az eredményprofil egyértelműen a pénzügyi közvetítés felé tolódott: az EBITDA 83%-a ebből a szegmensből származik, és 72%-a Magyarországon kívül realizálódott. A konszolidált EBITDA-marzs 15%-ra javult (+2 százalékpont), miközben a pénzügyi közvetítés marzsa 14% (+1%p), az ingatlanszolgáltatásoké 17% (+8%p) lett.

  • A növekedés legfőbb hajtóereje Olaszország, ahol a Credipass folyamatos térnyerése mellett a jelzálogpiaci élénkülés hatott: a közvetített hitelvolumen 176,3 milliárd forint volt (+34% év/év), az olasz EBITDA 1,14 milliárd forintra bővült (+51%), és a csoport EBITDA-jának 63%-át adta.
  • Lengyelországban a támogatott hitelprogram kifutása utáni megtorpanásból kilábalva újra erősödés látszik: a közvetített volumen 126,4 milliárd forint (+51% év/év), az EBITDA 159 millió forint, a bevétel a csoporttörténet második legerősebb negyedéve lett.
  • Magyarországon a Q1-es felfutást mérsékelt korrekció követte, de a fundamentumok stabilak: a közvetített volumen 38,2 milliárd forint (+12% év/év). A vállalat megkezdte ingatlanportfóliójának értékesítését is; Q2-ben négy ingatlan eladása 566 millió forint bevételt és 184 millió forint EBITDA-hozzájárulást hozott, amelyet a menedzsment a „core” számokból kiszűr.

A jelentés számszerűsíti a nem ismétlődő tételek hatását: a Hgroup earnout-kötelezettségének átértékelése 272 millió forinttal javította a pénzügyi eredményt, míg a Hgroup akvizícióhoz kapcsolódó immateriális javak amortizációja −110 millió forinttal terhelte a számviteli eredményt, ezért ezeket a „core” adatokból kiveszik. Szintén kiszűrésre került a Golden Visa tevékenység bezárásának −26 millió forintos vesztesége, az M&A-költségek, a devizaátértékelések és az ingatlaneladások eredménye.

Az így kapott tisztított mutatók alapján a csoport valódi operatív trendje továbbra is jelentős gyorsulást jelez.

A cash flow és a mérlegkép kifejezetten egészséges: az első félév működési pénzárama 2,53 milliárd forint (2024 H1: 0,32 milliárd), a pénzeszközállomány június végén 6,7 milliárd forint, a nettó külső hitelállomány ~6,9 milliárd forint, ami körülbelül 1,2-szerese a 12 havi tisztított EBITDA-nak.

Szegmensszinten a pénzügyi közvetítés bevétele 10,55 milliárd forint (+28%), bruttó fedezete 2,65 milliárd (+30%), EBITDA-ja 1,51 milliárd (+42%) lett; a csoportszintű jelzálogvolumen 340,9 milliárd forint (+37%). Az ingatlanszolgáltatások bevétele alig változott (−2%), viszont az EBITDA 181 millió forintra ugrott (+80%), egyrészt a magyar jutalékvolumen, másrészt az olasz Realizza veszteséges tevékenységének lezárása miatt; a hálózati jutalékbevétel 4,28 milliárd forint (+6%).

A menedzsment fenntartja a 2025-ös célokat.

6–7 milliárd forint tisztított core EBITDA és 2,9–3,6 milliárd forint tisztított core adózott eredmény a várakozás. A kilátásokat Olaszországban és Lengyelországban a kamatcsökkenés és az élénkülő hitelkereslet, Magyarországon pedig az Otthon Start 3%-os lakáshitel 2025. szeptember 1-jei indulása támogatja (Q3-ban mérsékelt, Q4-ben erősebb hatás várható).

Összességében a Duna House erős, organikusan is javuló operatív teljesítményt mutat, a földrajzi diverzifikáció működik, a mérleg és a pénztermelő képesség stabil, így a 2025-ös guidance elérhetőnek tűnik, különösen ha a magyar piac a negyedik negyedévre valóban jelentősen élénkül.

A Duna House árfolyama idén 28,4 százalékkal került feljebb.

Címlapkép forrása: Duna House

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

