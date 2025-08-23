  • Megjelenítés
Negatívra rontotta Ausztria kilátását a Moody's
Negatívra rontotta Ausztria kilátását a Moody's

MTI
Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Ausztria államadós-osztályzatának kilátását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt azzal a várakozásával indokolta a lépést, hogy tartósan és érdemben romlik az osztrák közfinanszírozás állapota.

A Moody's egyidejűleg megerősítette Ausztria hosszú távú hazai és külső szuverén adósságkibocsátói besorolását az eddigi elsőrendű "Aa1" szinten.

A kilátás rontásához fűzött indoklásában a cég kiemelte, hogy korábban a hazai össztermék (GDP) 3 százaléka körüli osztrák államháztartási hiányokat és 2030-ig fokozatosan 83 százalékra emelkedő GDP-arányos államadósságrátát valószínűsített. A hitelminősítő most már azonban ennél számottevően magasabb deficiteket vár, és emiatt azzal számol, hogy a hazai össztermékhez mért államadósság minden korábbinál magasabbra, 88,4 százalékra emelkedik 2030-ig.

A Moody's hangsúlyozza, hogy ez a folyamat gyengíti az osztrák gazdaság adósságtűrési mérőszámait.

A hitelminősítő közölte: várakozása szerint az osztrák gazdaság hosszú távú, inflációs nyomás nélkül fenntartható éves növekedési rátája a következő évtizedben évi 1 százalék alatt marad.

Nemrégiben egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings leminősítette Ausztriát, ugyancsak a vártnál sokkal gyengébb osztrák közfinanszírozási és reálgazdasági teljesítménnyel indokolva a lépést. A Fitch júniusban Londonban bejelentette, hogy az addigi "AA plusz"-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői szintnek számító "AA"-ra rontotta Ausztria hosszú távú külső államadósság-kötelezettségeinek besorolását. Ehhez fűzött akkori indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy Ausztria költségvetési és makrogazdasági kilátásai tovább romlottak az előző osztályzati felülvizsgálat óta. Az elemzés szerint a tavalyi államháztartási hiány elérte a hazai össztermék 4,7 százalékát, vagyis jelentősen meghaladta a Fitch Ratings által valószínűsített 3,7 százalékot. A Fitch kiemelte azt is, hogy a GDP-arányos osztrák államadósságráta 2024-ben 81,8 százalék volt, így szintén jelentősen meghaladta a cég egy évvel korábbi előrejelzését, amely 76,6 százalékos államadósságrátát valószínűsített 2024 egészére.

