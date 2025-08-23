Pár éve hatalmas vételnek tűnt, mára szabadulnának tőle: a Coca-Cola eladná a kávébirodalmat

  • Megjelenítés
A Coca-Cola előzetes tárgyalásokat folytat a Costa kávézólánc esetleges eladásáról, amely jelentős veszteséget jelenthet a 2018-ban kifizetett 3,9 milliárd fontos vételárhoz képest - közölte a Sky News.
Az angol lap exkluzív információi szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank közreműködésével már felvette a kapcsolatot néhány potenciális vevővel, köztük magántőke-társaságokkal. Az előzetes ajánlatokat várhatóan az ősz elején nyújtják be, bár egy forrás szerint a Coca-Cola még dönthet úgy, hogy nem folytatja az eladási folyamatot. A Costa jelenleg több mint 2000 üzlettel rendelkezik az Egyesült Királyságban és világszerte több mint 3000 egységgel működik. Elemzők szerint

a kávézólánc most mindössze 2 milliárd fontot érhet, ami jelentős veszteséget jelentene az atlantai székhelyű üdítőital-gyártónak a 2018-ban a Whitbreadtől történt felvásárláshoz képest.

James Quincey, a Coca-Cola vezérigazgatója a felvásárláskor azt nyilatkozta, hogy a Costa új képességeket és szakértelmet biztosít a kávé területén, és lehetőséget teremt a márka világméretű növekedésére. A meleg italok szegmense az egyik olyan terület volt, ahol a Coca-Cola nem rendelkezett globális márkával. A Companies House-nál benyújtott 2023-as pénzügyi beszámoló szerint a Costa 1,22 milliárd font bevételt ért el, ami 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest, de elmarad a Coca-Cola általi felvásárlás előtti utolsó évben, 2018-ban elért 1,3 milliárd fonttól.

Quincey egy múlt havi eredményközlő konferenciahíváson elismerte, hogy átgondolják, hogyan találhatnának új utakat a kávé kategóriában való növekedésre, miközben továbbra is sikeresen működtetik a Costa üzletágat. A 2022-es beszámolóban a Costa a gazdasági környezetre és az inflációs nyomásra hivatkozott, ami miatt átszervezési programot indított. A Costa 1971-ben olasz testvérpár, Sergio és Bruno Costa alapításával indult, majd 1995-ben a Whitbread 19 millió fontért vásárolta meg, amikor még kevesebb mint 40 üzlettel rendelkezett. Mára Nagy-Britannia egyik legnagyobb magánszektorbeli munkáltatójává vált, és világszerte több országban is jelen van, köztük Indiában, Japánban, Mexikóban és Lengyelországban.

