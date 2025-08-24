  • Megjelenítés
Zabálja az energiát a chipgyártás, de az emberek beintettek az atomra
Zabálja az energiát a chipgyártás, de az emberek beintettek az atomra

Sikertelen volt a szombati népszavazás Tajvanon, mivel a választópolgárok mindössze 22%-a szavazott a Maanshan atomerőmű újraindítására – írja a Bloomberg. Ez azért különösen nagy probléma az ország vezetésének, mert a chipgyártásra építenék a gazdasági modellt, amihez viszont rengeteg energiára van szükség.

A választópolgárok negyedének voksa kellett volna ahhoz, hogy sikeres legyen a népszavazás Tajvanon a Maanshan atomerőmű újraindításáról, végül azonban csak 22% szavazott erre. Pedig a kormány az energiaigény kielégítése miatt szeretné reaktiválni az erőművet. Az ország jelentős energiaéhségének oka a chipgyártás, mely jelentős erőforrásokat emészt fel. Becslések szerint

az évtized végére 13%-kal emelkedhet Tajvan energiaszükséglete.

A folyamatosan emelkedő kereslet mellett a szigetország szinte teljesen külföldi energiára szorul, miközben évek óta napirenden van, hogy Kína esetleg ezzel a fegyverrel tenne keresztbe el Tajvannak.

