Áremelés jön a Spotify-nál
A Spotify áremelést tervez, miközben új szolgáltatásokba fektet be - tudósított a CNBC.

Az áremeléseket tervezett új szolgáltatások és funkciók bevezetése kíséri majd - nyilatkozta Alex Norstrom társelnök és üzleti igazgató.

A svéd vállalat augusztusban már bejelentette, hogy szeptembertől egyes piacokon megemeli a prémium egyéni előfizetés havi díját, hogy javítsa a profitmarzsát.

Az érintett piacokon - köztük Dél-Ázsiában, a Közel-Keleten, Afrikában, Európában, Latin-Amerikában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben - az előfizetés ára 10,99 euróról 11,99 euróra emelkedik.

Az áremelések és árkorrekciók üzleti eszköztárunk részét képezik, és akkor alkalmazzuk őket, amikor értelme van

- mondta Norstrom.

Az áremelések és az elmúlt évek költségcsökkentő intézkedései együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy a Spotify tavaly először tudott éves szinten profitabilis lenni.

Címlapkép forrása: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

