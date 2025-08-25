Elromlott a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Múlt pénteken nagyot esett a lengyel tőzsde, elsősorban a bankrészvények gyengélkedése miatt. Az esést az váltotta ki, hogy az ország pénzügyminisztériuma bejelentette, hogy a költségvetés megerősítése érdekében emelni kívánja a bankok által fizetendő társasági adó mértékét. A lengyel pénzügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy egy olyan törvényjavaslaton dologozik, amely a bankok által fizetett társasági adókulcsot a jelenlegi 19%-ról 23%-ra emelné.

Pénteken 3,7 százalékot esett a WIG20 index, ma azonban 0,6 százalékot emelkedett a lengyel tőzsde.

Az MBank 3,8 százalékot, az Alior 2,4 százalékot, Santander Bank Polska 2,5 százalékot, a Pekao pedig 1,4 százalékot emelkedett.