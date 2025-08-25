  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Üzlet

Elromlott a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Portfolio
Határozott emelkedéssel kezdték a hetet az ázsiai tőzsdék, a vezető indexek lekövették az amerikai piacok múlt pénteki raliját, amelyet Jerome Powell amerikai jegybankelnök kamatpályáról tett nyilatkozata váltott ki. Az európai piacokon ehhez képest nem pozitív a kép, lefordultak a tőzsdék a nyitás után.
Kis felpattanás a lengyel tőzsdén

Múlt pénteken nagyot esett a lengyel tőzsde, elsősorban a bankrészvények gyengélkedése miatt. Az esést az váltotta ki, hogy az ország pénzügyminisztériuma bejelentette, hogy a költségvetés megerősítése érdekében emelni kívánja a bankok által fizetendő társasági adó mértékét. A lengyel pénzügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy egy olyan törvényjavaslaton dologozik, amely a bankok által fizetett társasági adókulcsot a jelenlegi 19%-ról 23%-ra emelné.

Pénteken 3,7 százalékot esett a WIG20 index, ma azonban 0,6 százalékot emelkedett a lengyel tőzsde.

Az MBank 3,8 százalékot, az Alior 2,4 százalékot, Santander Bank Polska 2,5 százalékot, a Pekao pedig 1,4 százalékot emelkedett.

Esnek az európai tőzsdék

Eséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a CAC 0,4 százalékot gyengült, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze lejjebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol piac 0,3 százalékot esett.

Emelkedéssel indul a hét a magyar tőzsdén

Bár az európai piacokon kisebb eséssel indult a mai kereskedés, a magyar tőzsde felülteljesítő a régióban.

Emelkedéssel indul a hét a magyar tőzsdén
Új autót villantott a Nio, tépik a részvényeket

A kínai Nio elektromosautó-gyártó részvényei jelentősen emelkedtek a hongkongi tőzsdén, miután a vállalat bemutatta legújabb, megfizethető árú modelljét - számolt be a CNBC.

Új autót villantott a Nio, tépik a részvényeket
Áremelés jön a Spotify-nál

A Spotify áremelést tervez, miközben új szolgáltatásokba fektet be - tudósított a CNBC.

Áremelés jön a Spotify-nál
Iránykeresés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,33 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,83 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji tőzsde 0,82 százalékot erősödött.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,01 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az államháztartás júliusi részletes beszámolóját ismerhetjük meg, amiből kiderül a múlt havi 12,8 milliárd forintos hiány háttere. Ez vélhetően nem fogja megrengetni a piacokat, de a kockázatok miatt a szakértők és a befektetők kiemelten figyelik a költségvetés helyzetét. Németországban az IFO index friss adata jelenik meg a hét elején.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,9 százalékos emelkedéssel a Nikkei index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 54,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 631,74 1,9% 1,5% 2,5% 7,3% 12,1% 63,4%
S&P 500 6 466,91 1,5% 0,3% 2,5% 10,0% 16,1% 90,4%
Nasdaq 23 498,12 1,5% -0,9% 1,9% 11,8% 20,6% 103,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 633,29 0,1% -1,7% 7,2% 6,9% 11,6% 86,0%
Hang Seng 25 339,14 0,9% 0,3% 0,8% 26,3% 43,6% 0,9%
CSI 300 4 378 2,1% 4,2% 6,3% 11,3% 32,1% -7,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 363,09 0,3% 0,0% 1,3% 22,4% 31,7% 90,9%
CAC 7 969,69 0,4% 0,6% 2,9% 8,0% 5,9% 62,8%
FTSE 9 321,4 0,1% 2,0% 3,3% 14,1% 12,5% 55,3%
FTSE MIB 43 310,28 0,7% 1,5% 7,8% 26,7% 30,0% 119,9%
IBEX 15 396,8 0,6% 0,8% 9,7% 32,8% 38,0% 120,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 105 513,1 -0,5% 0,3% 5,2% 33,0% 44,1% 192,7%
ATX 4 786,33 -0,5% -1,2% 6,5% 30,7% 31,0% 118,1%
PX 2 299,66 -0,4% -1,0% 5,8% 30,6% 45,4% 156,5%
Magyar blue chipek              
OTP 30 720 0,0% 0,2% 9,0% 41,6% 66,9% 184,4%
Mol 2 950 -1,9% -0,9% -2,3% 8,1% 7,3% 71,6%
Richter 10 690 -0,6% 1,7% 4,2% 2,8% 0,4% 47,9%
Magyar Telekom 1 964 -0,8% 2,4% 11,0% 54,2% 87,4% 419,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,08 -0,7% 0,5% -5,2% -11,5% -13,1% 51,9%
Brent 67,77 0,1% 3,0% -1,3% -9,3% -12,4% 52,6%
Arany 3 376,4 1,1% 1,0% -1,5% 28,6% 36,3% 74,1%
Devizák              
EURHUF 394,6250 -0,4% -0,1% -1,1% -4,1% 0,2% 12,5%
USDHUF 336,7683 -1,3% -0,1% -1,0% -15,2% -4,9% 13,1%
GBPHUF 456,2400 -0,4% -0,3% -0,7% -8,3% -1,6% 17,1%
EURUSD 1,1718 0,9% 0,1% 0,0% 13,2% 5,4% -0,5%
USDJPY 148,1600 0,0% 0,9% 1,2% -5,7% 1,3% 39,8%
GBPUSD 1,3525 0,7% -0,3% 0,2% 8,0% 3,2% 3,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 116 891 3,9% -0,5% -2,6% 23,8% 93,6% 913,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,24 -1,6% -1,5% -2,3% -7,3% 9,9% 579,0%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -1,3% -2,2% 5,0% 13,2% 22,3% -594,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 0,6% 1,7% 1,1% 7,9% 11,7% 206,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
