Ennek sose lesz vége: újabb haladékért lobbizik a szerb NIS az amerikai kormánynál

Az amerikai szankciók januárban vették célba a Gazprom Neftet és a legalább 50%-os - tehát többségi - tulajdonában lévő vállalatokat, beleértve a pancsovai finomítót tulajdonló szerb NIS vállalatot is. Nemrég Dubravka Dedovic szerb bánya- és energiaügyi miniszter tárgyalt Alekszandr Botsan-Harcsenko orosz nagykövettel, ahol elhangzott, hogy a szankciós intézkedéseket a közelmúltban ötödik alkalommal, augusztus 27-ig elhalasztották.

A mostani kérelem célja, hogy az amerikai kormányzat

újból elhalassza a szankciót,

hiszen ha élesedne, az komoly kockázatot jelentene a régióban, ugyanis a pancsovai finomító fontos szerepet játszik a közép-kelet európai térség üzemanyag-ellátásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images