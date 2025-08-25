  • Megjelenítés
Ennek sose lesz vége: újabb haladékért lobbizik a szerb NIS az amerikai kormánynál
Ennek sose lesz vége: újabb haladékért lobbizik a szerb NIS az amerikai kormánynál

Újabb kérelmet nyújtott be a szerb NIS gázipari- és olajvállalat az Egyesült Államok kormányához egy különleges engedély kiadására, amely lehetővé tenné a vállalat számára, hogy augusztus 27. után is folytassa működését - olvasható a vállalat honlapján.

Az amerikai szankciók januárban vették célba a Gazprom Neftet és a legalább 50%-os - tehát többségi - tulajdonában lévő vállalatokat, beleértve a pancsovai finomítót tulajdonló szerb NIS vállalatot is. Nemrég Dubravka Dedovic szerb bánya- és energiaügyi miniszter tárgyalt Alekszandr Botsan-Harcsenko orosz nagykövettel, ahol elhangzott, hogy a szankciós intézkedéseket a közelmúltban ötödik alkalommal, augusztus 27-ig elhalasztották.

A mostani kérelem célja, hogy az amerikai kormányzat

újból elhalassza a szankciót,

hiszen ha élesedne, az komoly kockázatot jelentene a régióban, ugyanis a pancsovai finomító fontos szerepet játszik a közép-kelet európai térség üzemanyag-ellátásában.

Súlyos csapást mérhet Magyarország üzemanyagellátására, ha Trump beváltja a fenyegetőzését

