Közel 20 milliárd dolláros üzlet készül: a Dr Pepper gyártója szemet vetett a Jacobs kávé mögötti cégre

A tervezett felvásárlás értéke körülbelül 18 milliárd dollár lenne, bár a tárgyalások még meghiúsulhatnak - közölték bennfentes források. Az amszterdami székhelyű JDE Peet's piaci értéke jelenleg mintegy 15 milliárd dollár, míg a Keurig Dr Pepper értéke 50 milliárd dollár körül mozog.

A megállapodás után a vállalat különválasztaná az ital- és kávéüzletágakat, ami lényegében a 2018-as Keurig és Dr Pepper fúzió visszabontását jelentené.

A Dr Pepper továbbra is népszerű üdítőital, de a Keurig Dr Pepper tulajdonában van a 7UP és a Snapple is, nemrég pedig felvásárolta a Ghost energiaital-gyártót. Az előző negyedévben az amerikai italüzletág bevételei közel 11%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, elérve a 2,7 milliárd dollárt. A vállalat piaci részesedése nőtt az olyan új ízesítésű szénsavas üdítőitalokra való összpontosítás révén, mint a Dr Pepper Blackberry.

A Keurig Dr Pepper kávéüzletága, amely magában foglalja a Green Mountain kávét és a Keurig gépeket, régóta küzd nehézségekkel a kávépiaci verseny erősödése miatt. Az utolsó negyedévben azonban a vállalat némi javulást jelentett a kávészegmensben, miután az idén már kétszer is árat emelt.

A kávéüzletágra nyomást gyakorolnak az amerikai vámok, különösen az olyan országokból származó importra, mint Brazília,

ahol 50%-os vám terheli a kávébab behozatalát.

Tim Cofer, a Keurig Dr Pepper vezérigazgatója a legutóbbi gyorsjelentés után kiemelte, hogy "a vámok hatása egyre jelentősebbé válik" a kávéüzletág második félévi teljesítményére nézve.

A Keurig Dr Pepper és a JDE Peet's már most is közös tulajdonosi háttérrel rendelkezik. A JAB Holding európai befektetési cég többségi szavazati joggal bír a JDE Peet's-ben, emellett részesedéssel rendelkezik a Keurig Dr Pepper-ben is, és kulcsszerepet játszott az eredeti Keurig-Dr Pepper egyesülésben.

A 19. századig visszanyúló gyökerekkel rendelkező JAB 2020-ban vitte tőzsdére a JDE Peet's-t. Kezdetben a részvények szárnyaltak, mivel a befektetők a kávékereslet gazdasági visszaesések idején is tapasztalható ellenálló képességére fogadtak. Mára azonban a JDE Peet's részvényei a kibocsátási ár alatt kereskednek a vámok okozta aggodalmak és az iparágban tapasztalható fokozott verseny miatt.

A hírek megjelenését követően a kilőtt a JDE Peet’s árfolyama, az amszterdami tőzsdén jegyzett részvények 17,4 százalékot raliztak.

